Teater: Teater Västernorrlands julfrossa – enkel humor och ett frö till länsstolthet

Eller vad man nu ska kalla den känsla som jämtar och dalmasar kokar av och som utlöses av nästan allt som existerar inom deras gränser.

Det är måhända en brist hos oss, men det betyder också att fältet är fritt - det är bara att sätta i gång och skapa en stolthet över att vara västernorrlänning. Teater Västernorrlands bidrag den här hösten heter "This is Västernorrland", en humoristisk och kärleksfull betraktelse av människor och företeelser i länet (om än kanske inte enbart där). Just nu är den omklädd till Julfrossa och passar utmärkt i den rollen, eftersom det dels ger pjäsen längre livslängd, dels känns som om traditionell julhumor (om sådan finns) inte behöver bjudas precis varje år.

Kufhumor är alltid ett säkert kort, bra skådespelarinsatser ett annat. Och som tur är slipper vi här möta de vanliga landsbygdsstereotyperna. Den akademiske kufen professor Bengt är global. Stjärnkocken är urban, även när hen gräver efter rötter i skogen och kokar soppa på naturens egna vidrigheter. Kalenderbitar-machon Anders vore lika odräglig på ett glöggparty i Stockholm. Och frissan Britt-Marie, som har problem med sin träbock till karl och lär oss att det som i går kallades skvaller i dag heter "uppdatering", måste nog ändå vara inflyttad med tanke på dialekten. Men man är förstås lika mycket västernorrlänning för det.

Enligt pjäsen är västernorrlänningar rätt sympatiska; pratsamma (med vissa undantag), sociala, välmenande, känslofyllda och inte alls dryga (med vissa undantag). I detta län där etnologerna går vilse känns det samtidigt tryggt att konstatera att västernorrlänningarna tycks vara ungefär som alla andra. Inte minst i slutet, där alla karaktärer löses upp i julfestens alkohol, liksom alla deras problem.

Det är rak, enkel humor som träffar brett, och att skratta åt sig själv och andra kan mycket väl vara ett embryo till länsstolthet. Kanske finns fler idéer i själva pjäsen. Kanske kunde man försöka popularisera älgpasset för fler kvinnor som behöver komma bort från tjatiga män? Och apropå Kramforskransar och Fränstaflarn - fikalandet Västernorrland kanske vore något att lansera?

Vi har ju massor att vara stolta över. Vi står för en stor del av Sveriges export och råvaruförsörjning (glöm storstadsretoriken om närande/tärande). Vi har Höga kusten. Träriket. Arbetarhistorien. Sundsvalls Stenstad. Skogen, Tystnaden. Och en makalös stjärnhimmel. Med mera.

Och det är inte på skoj, utan fullaste allvar.

Teater Västernorrland: This is Västernorrland - nu är det jul igen

Manus: Therese Söderberg

Regi: Therese Söderberg och Lena Engqvist Forslund

Scenografi och kostym: Anna Sigurdsdotter

Medverkande: Anders Öhrström, Bodil Carr Granlid

Konsertteatern

Spelas till och med den 16 december

