Premiär i dag: Dags för Regnbågsveckan – en hel vecka med kultur ur HBTQ-perspektiv

I centrum för Regnbågsveckan står kultur ur HBTQ-perspektiv. Målet är att vara en manifestation för ett öppet, jämlikt och jämställt samhälle.

Under hela vecka 47 deltar biblioteken i Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Timrå och Sundsvall med innehållsrika program – film, teater, författarträff, fotoutställningar, föreläsning och mycket mer.

Flera inslag under Regnbågsveckan kommer att turnera, exempelvis enmansföreställningen "En prickig regnbåge". Även föreläsningen med Tatelicious Karigambe kommer att ges på flera bibliotek; först ut är Härnösand den 20 november.

Tatelicious Karigambe kommer att tala under rubriken "Finding Peace from the broken pieces". Det är berättelsen om hur en svart transperson från Zimbabwe överlevde HIV och bemötte rädsla och hat med kärlek: "It is that story when one comes out alive but still has the sense of the graveyard smell, because she rose from the dead."

Tatelicious Karigambe var den första som offentligt berättade i Zimbabwes medier om hur det är att vara transperson. Hon delar med sig av sin berättelse för att andra ska inspireras och få styrka av den och var e av deltagarna i Sundsvall Pride 2016.

På Härnösands bibliotek blir det också bilderboksutställning, filmvisning och invigning av digital regnbågshylla.

På Kramfors bibliotek visas utställningen "Lesbisk Landsbygd" under hela veckan. På bokbussen, Nordingrå bibliotek och Ullånger bibliotek blir det boktips med HBTQ-tema.Det blir också invigning av nya regnbågshyllan och föreläsning med författaren Tove Alsterdahl, som också besöker Ö-vik.

HBTQ inom idrotten är temat när Christoffer Smitz och Linus Berg föreläser för att förändra idrottsvärlden; de berättar om svårigheter de stött på och tipsar om hur grupper, föreningar och verksamheter kan arbeta för att bli mer inkluderande.

I Kramfors blir det också seniorbio med en film om äldre HBTQ-personer, regnbågssagostund och förläsning/samtal om queer historieskrivning.

På Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik visas fotoutställningen "Lesbisk Landsbygd" under hela veckan. Här visas också föreställningen "En prickig regnbåge" av och med Linn Fjällmo Vestin – har vi rätt att vara de vi är och, i så fall, hur långt är vi beredda att gå för den rättigheten?

Veckan bjuder även på regnbågssagostund och filmkväll om bland annat svårigheterna att leva som lesbisk i Teheran. Det blir också regnbågsteater för barn: "Mika med den flygande hatten". Maria Bervelius och Anders Bergquist berättar om Mika som växer upp med två mammor, en föreställning om identitet och kompisskap.

På Sundsvalls bibliotek blir det allt från filmkväll till "Kreativa klubben", där man pysslar och skapar i regnbågens alla färger. Fotoutställningen "Lesbisk landsbygd" visas också här, precis som teaterföreställningen "En prickig regnbåge".

På Timrå bibliotek blir det bland annat ett föredrag av RFSL,läsäventyr på Pangaea samt en rad andra aktiviteter.

Det fullständiga programmet för Regnbågsveckan finns på Landstinget Västernorrlands hemsida.

* * *

Läs mer kultur och följ kulturredaktör Katarina Östholm på facebook

Läs mer: Klockan klämtar för Mannaminne - men det finns en trotsig optimism

Akut räddningsaktion för Mannaminne

Rädda Mannaminne – en viktig symbol för demokrati och humanism

Litteratur: Jonas Karlsson får Ludvig Norströms novellpris

Dans: Mira Helenius Martinsson slutar på Norrdans

Konst: Skymningens viskande ansikten - medeltidsruin i Nordingrå får nytt liv

Musik: Instrumentet med den mänskliga rösten – orglarna i Örnsköldsvik berättar många historier

Böcker: Glimtar av en barndom - Bo R Holmberg gläntar på dörren till det förflutna

Konst: Den konstnärliga vilden från Sollefteå – nu visas Einar Scheléns konst på Murbergets länsmuseum