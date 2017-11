Persbrandt i Anna Odells nya film

I övriga roller syns bland andra Vera Vitali och Shanti Roney.

Anna Odell filmdebuterade 2009 med "Okänd, kvinna 2009–349701", hennes uppmärksammade och i många fall kritiserade examensarbete på Konstfack, i vilket hon spelade självmordspatient i syfte att granska psykvården. 2013 kom långfilmsdebuten "Återträffen" som gav henne två Guldbaggar i kategorierna bästa film och bästa manus.

Mikael Persbrandt syntes senast i "King Arthur: Legend of the sword" och är just nu aktuell med sin självbiografi.