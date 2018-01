Nu har Terminator 2 nypremiär – 27 år efter Schwarzeneggers succéuppföljare får biopubliken återuppleva Domedagen

Året är 1995 och den vilsne 11-åringen John Connor (Edward Furlong) lever med sina fosterföräldrar i Los Angeles. Hans mor, Sarah Connor (Linda Hamilton), befinner sig inspärrad på en rättspsykiatrisk anstalt efter att hon försökt genomföra ett bombattentat mot en datorfabrik. Enligt henne är hennes son den messianska figur som kommer att leda mänsklighetens kamp mot Skynet, ett artificiellt intelligent försvarssystem som uppnår självmedvetande och därefter tar kontroll över USA:s kärnvapenarsenal och orsakar det utplånade världskrig hon kallar ”Domedagen”. På bara en dag, den 29 augusti 1997, kommer hela den mänskliga civilisationen slås i spillror och planeten sedan övertas av maskinerna.

Den framtida Skynet skickar en människolik robot, en så kallad ”terminator” (Robert Patrick), av prototypen T-1000, tillbaka i tiden för att döda John Connor som barn. Det är en mycket avancerad mördarmaskin som består av en sorts flytande metall som gör det möjligt för den att ta vilken form som helst och föreställa vilken människa den vill. Samtidig sänder även framtidens John Connor en äldre terminatormodell kallad T-800 (Arnold Schwarzenegger) till samma tid för att kunna rädda sig själv som liten. Snart inleds en brutalt våldsam jakt genom änglarnas stad.

I den första filmen, ”Terminator” (1984), spelade den då inte lika superkände Arnold Schwarzenegger (hans största roll dittills var som den muskulöse Conan i John Milius fantasyfilm ”Conan barbaren” (1982)) också en terminator som skickas tillbaka i tiden, men den gången med uppdraget att döda den helt ovetande och vanliga unga Los Angeles-tjejen Sarah Connor, innan hon ens hinner bli gravid. På samma vis sänder hennes son i framtiden sin mänskliga elitsoldat Kyle Reese tillbaka för att rädda sin mor, men han är ovetande om sitt viktigaste uppdrag, han är i själva verket John Connors far.

Den typen av filosofiska frågor kring tid och identitet är lekfullt inflätade i de actionspäckade Terminator-filmerna. Vilken betydelse har det förflutna och vår framtid för vilka vi är i nuet? Dessutom kryddas historien med en rejäl dos biblisk symbolik och eskatologiska och apokalyptiska föreställningar. John Connor är den messias som ska rädda mänskligheten från följden av dess egen synd och ondska. Redan innan han är född jagas han av en mänskligt orsakad omänsklig djävulsk kraft som bokstavligen utplånar allt liv som kommer i dess väg. En fullständig och evig död.

”Terminator 2” kostade 100 miljoner dollar att spela in, den dittills dyraste produktionen i filmhistorien borträknat Joseph L. Mankiewiczs mastodontfilm ”Cleopatra” (1963), som är den överlägset mest påkostad om man tar hänsyn till inflationen. Att det lades ner så mycket pengar på den andra Terminator-filmen är intressant, eftersom den första filmen ur ett Hollywoodperspektiv var närmast en budgetfilm med dess betydligt mer modesta kostnad på drygt 6 miljoner dollar. För att reprisera sin klassiska roll, om än i en varmare och mer humoristisk tappning, fick den store actionhjälten Schwarzenegger motsvarade en sjättedel av filmens budget i lön, omkring hundra miljoner kronor.

Linda Hamilton, återvände i sin roll som Sarah Connor för den inte obetydliga summan en miljon dollar. Hon specialtränades inför inspelningen av en tidigare israelisk kommandosoldat i kampsport och militärteknik för att förstärka det realistiska i en minst sagt fantasifull film. Utöver Terminator-filmerna är Hamilton mest känd för sin roll som Catherine Chandler i den populära tv-serien ”Skönheten och odjuret” (1987-1990) där hon spelar mot Ron Perlman.

Den 14-årige Furlong hade ingen som helst skådespelarerfarenhet när han tilldelades rollen som John Connor. Den skulle innebära ett oväntat och stort genombrott och Furlong kom allmänt att betraktas som ett underbarn. Sin stora skådespelartalang befäste han och utvecklade sedan i några av 1990-talets finaste filmer. Två av dem handlar båda om bröder som kämpar för sin syskonkärlek i extrema sammanhang. Furlong spelar mot Edward Norton i ”American History X” (1998), ett drama om den amerikanska vitmakt-rörelsen, och mot Tim Roth i ”Little Odessa” (1994), som utspelar sig inom den ryska maffian i New York. I slutet av 90-talet gled Furlong in en dimma av alkohol- och heroinrus och har under 2000-talet bara setts sporadiskt i roller. En av de riktigt stora tragedierna när det gäller bortkastad talang inom filmvärlden.

Robert Patrick hade året innan "Terminator 2" spelades in spelat en roll mot Bruce Willis i actionfilmen ”Die Hard 2”, och skulle skriva in sig i filmhistorien med sin iskalla tolkning av T-1000, det mänskliga är helt terminerat hos honom. Vi har sedan sett honom i fina samarbeten med regissören James Mangold i filmer som ”Cop Land” (1997) och kanske främst i rollen som Johnny Cash far Ray Cash i den Oscarsbelönade "Walk the Line" (2005).

Regissören James Cameron hade utöver den första terminator-filmen etablerat sig som en framstående science fiction-filmskapare under 1980-talet med filmer som ”Aliens” (1985) och ”Avgrunden” (1989). Men det var ”Terminator 2” som öppnade vägen för honom som en av vår tids mest omhuldade filmskapare med moderna klassiker som ”Titanic” (1997) och ”Avatar” (2009).

”Terminator 2” mottogs mycket positivt av både kritikerna och publiken och dess aktade ställning har hållit i sig med åren. Inte minst fick Arnold Schwarzenegger slutligen ett erkännande som skådespelare. Filmen beskrevs som både storslagen och vacker. Recensenterna noterade Camerons geniala knep att utveckla Schwarzeneggers karaktär i en humoristisk och mänsklig riktning. Det sker något mycket finstämt och intressant när den faderlöse John Connor söker både tröst och en förebild i en maskin som egentligen bara är byggd för att döda och förstöra. Cameron undersöker här vårt ambivalenta förhållande till maskinen, som ett monster som gör oss överflödiga, tränger undan och förintar oss, men också som något vi söker vänskap och hjälp hos och som vi beundrar i dess effektivitet och känslolösa principfasthet och gränslösa mod.

Den akademiska analyserna om Terminator-filmerna har främst handlat deras skildringar av vår relation till maskinen, men också att de likt Paul Verhoevens klassiker ”Robocop” (1987) utforskar manligheten genom roboten. Det är inte manskroppen som definierar den manliga identiteten i vår teknologiserade tid, utan något annat. En maskin eller cyborg (delvis mänsklig robot) uttrycka manlighet mer än många biologiska män. I ”Terminator 2” är det tydligt när Sarah Connor efter mycket misstro till slut betraktar terminatorn som skyddar hennes som något mer trofast och stabil manlig fadersfigur än några män av kött och blod.

Filmen uppmärksammades främst för sitt bruk av visuella digitala tekniker och det var just specialeffekterna den också Oscarbelönades för. Men även Adam Greenbergs makalösa foto är värt att omnämna, han hade tidigare stått bakom kameran i den bland annat den första Terminator-filmen och även Jerry Zuckers romantiska spökfilm ”Ghost” (1990), och nominerades nu till en Oscar för bästa foto.

”Terminator 2” har sedan följts av flera filmen som antingen utspelar sig i dåtiden, samtiden eller framtiden och dessutom en tv-serie. Både Schwarzenegger och Hamilton, 70 respektive 61 år gamla, kommer nu att ses i ytterligare en film som beräknas ha premiär nästa år.

Torsdagen den 1 februari visas klassikern ”Terminator 2 – Domedagen” på Filmstadens i Västerås i en ny uppdaterad 3D-variant.