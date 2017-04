Nu börjar årets Nymusfestival – tre dagar späckade med konstmusik i Härnösand

Lördag den 8 april startar årets Nymusfestival i Härnösand.

Fyren blir spelplatsen för en rad framträdanden under lördagskvällen – bland annat performanceföreställningen "Jävelsungen, en gudinna på drift" och Björn Eriksson med sin tonsättarensemble.På programmet står bland annat live electronics med Marsel Nichan, slagverk med Mika Takehaara och performance med Nathalie Fougeras.

Tisdag den 11 april fortsätter festivalen på Härnösands folkhögskola med Duo Ego, bestående av Monica Danielson på sång och Per Sjögren på slagverk. Under rubriken "World of poetry" framför de verk med anknytning till William Blake, Omar Khayyam och Homeros.

Onsdag 12 april avslutas festivalen på folkhögskolan. Då blir det en rad uruppföranden med verk av elever från Tonsättarskolan på Kapellsbergs – Johannes Fritz, Erik Olsson, Erik Pettersson och Vincent Jernkrook. Musiken framförs av Nordiska Kammarensemblen.

Föreningen Nymus grundades 1983 av tonsättaren Olov Franzén med mål att sprida nutida konstmusik. Nymus har alltid uppmuntrat ungdomar att ta del av den nya musiken, och sedan 1986 har konsertutbudet innefattat minst en konsert med ny musik komponerad av Härnösands egna unga tonsättare.

