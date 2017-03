Kultur-USA om Trumps budgetsmocka

Trump vill skrota National Endowment for the Arts (NEA) och National Endowment for the Humanities (NEH), som tillsammans fungerar ungefär som ett kulturdepartement. CPB, som fördelar public service-medel, ska om hans vilja går igenom få anslagen indragna.

Nu reagerar de amerikanska kulturinstitutionerna med bestörtning. Indragna public serviceanslag skulle innebära "en total nedmontering av public services roll i utbildning för små barn, allmänna säkerhetsråd, medborgarnas koppling till historien och det offentliga samtalet" skriver Patricia Harrisson, vd för CPB, i ett uttalande.

Utöver de program som CPB finansierar är utbildningsprogram för barn och historieprogram ovanliga i USA. Lokala tv- och radiostationer på landsbygden tros drabbas hårdast. Enligt Robert Thompson, professor på Syracuse University, utgör federala anslag upp till 50 procent av finansieringen av lokala stationer.

Thomas Campell, chef för Metropolitan Museum of Art i New York, har kallat Trumps budgetförslag "kortsynt och att göra det amerikanska folket en otjänst". Nu hoppas många kulturinstitutioner att den amerikanska kongressen ska rösta emot förslaget.

– Vi har utkämpat den här striden förr och vi vet att våra lagstiftare på båda sidor uppskattar vårt värde, säger Jeanne Ammermuller, marknadschef för lokaltv-kanalen WNET i New York.