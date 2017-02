Sundsvalls museums vårutställning: Vaksamma barn och en prinsessas revansch

Det läcker från ett rör i taket, 18 meter upp. Men inte vatten utan en 28 meters knallröd rännil av virkat garn. Mot en vägg leker små spröda, hängande organismer med sin egen skugga. Härnösandskonstnären Kerstin Lindström virkar i ståltråd, trasor och garn; ofta skirt och luftigt.

På en militäranläggning i Lettland saknade hon barnen och skapade de röda "barnklänningarna", vända mot ingången med en hållning av vaksamhet, som fick heta "Väktare". Axelband och ärmhål ritar spetsade öron.

Hennes veckade filtar kan teckna ett sparsmakat, avlägset klipplandskap på en vit vägg. Ur en resväska väller resultatet av performancen "Own our own time" upp, en monumentalstickning där 83 personer samtidigt stickar på ett verk i glada färger. Den har hittills ägt rum på fem platser och 500 personer har bidragit - på väggen syns film från mötena. Verket växer alltså och varje segment representerar en timmes arbete.

– Jag ville se om man kunde manifestera tiden med hjälp av stickning. Det är en glädjeboost när vi möts, säger Kerstin Lindström.

Maria Lagerborg blev inspirerad av sagoprinsessan Tuvstarr, hon som vill ut i världen och kämpa men fråntas allt och blir en tuva gräs i skogen.

– Då blir man arg. Jag ville ge henne och alla andra revansch, säger hon.

Hon arbetar med träsnitt och i "Printing a princess" - eller Trycka Tuvstarr - finns både träet hon skurit ut, tryckta bilder och animerade filmer. I ett motiv kikar Tuvstarr upp under sitt långa hår och ser varken blid eller knäckt ut. Träförlagan har blivit ett bord och på ett långt tygtryck finns prinsessan, bordsbenen, verktygen i tryckverkstaden och allt möjligt i en frenetisk virvel. Tryckprocessen blev också en smått crazy konstvideo där tygstycket föds och fladdrar ut i världen på egna äventyr.

I en film syns Tuvstarrs hjärta med små hjul, snöstjärnor och hammare som hugger ut hål runt sig själva. Andra skivor kan man själv snurra mot speglar, omramade av träsnitt, och se saker hända i skogen, som en springande älg. Det är lite trolleriverkstad; lekfullt, effektfullt och vackert.

Utställningen invigs lördag den 4 februari 13.00 och visas till den 16 april.

