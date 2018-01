Kommentar: Boken som hela världen pratar om

Böcker får sällan världen att stanna upp, men det kan fortfarande hända. Michael Wolffs ”Fire and fury”, med såväl smaskigt skvaller som skrämmande detaljer om Donald Trumps presidentskap, har orsakat rabalder redan innan den har nått bokhandeln.

Jag har i decennier följt Michael Wolffs karriär, bland annat som kolumnist i magasinet Vanity Fair, och det ter sig självklart att det är just han som levererar måsteläsningen om Trumps Vita Huset.

Som de säger där på andra sidan Atlanten: It takes one to know one.

Han och Trump har gemensamt en förmåga att dra strålkastare till sig. Man kan inte titta bort. Och sedan känner man sig lite smutsig för att ha tittat.

Michael Wolff har i krönikor och böcker gjort sig ett namn som en frän kritiker av mäktiga medieplayers i New York-eliten, alltid med det fräschaste skvallret framsträckt i sin Pez-behållare. Sanningshalten i hans rapportering har ifrågasatts tidigare och har fått ny kraft i och med utgivningen av ”Fire and fury”.

Än har bara ett utdrag ur boken publicerats av New York Magazine, och även om det kan finnas detaljer som inte stämmer, tvivlar jag inte på att Wolff har lyckats fånga Trumps essens.

