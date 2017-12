De har i år läst och illustrerat romanen "Never let me go". Med sig för att lyssna till Luciatåget och ungdomarnas tolkningar hade Ishiguro sin fru Lorna MacDougall och dottern Naomi Ishiguro.

"Någon av er kan få Nobelpriset" är den uppmaning högstadieeleverna varje år får.

Många Nobelpristagare har beskrivit besöket som en av veckans höjdpunkter.