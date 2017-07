Internationell konstfilm på Höga Kusten Filmfestival: "Vi har ett rejält bra filmprogram"

Festivalen erbjuder ett brett spektrum av independentfilm från hela världen, allt från komedier och dokumentärer till experimentell filmpoesi och narrativ fiktion. Flera av regissörerna medverkar vid festivalen, bland annat från Finland, USA, Bulgarien och förstås Sverige.

Arrangören och grundaren Jonatan Petré Brixel ser fram mot festivalen.

– Det är jättekul att presentera andra upplagans filmer. Vi har ett rejält bra filmprogram och jag hoppas att det är många som vill komma, säger han.

– Jag är hyfsat säker på att independent, experimentell och avantgardefilm inte är dominerande någon annanstans såsom det är på Höga Kusten Filmfestival.

Jonatan Petré Brixel har rötter i Nordingrå och tillbringade en stor del av sin barndom där. Han spelade in sin första film 2007 när han bodde i Kramfors och fortsatte att göra kortfilmer när han senare flyttade till Berlin i Tyskland.

Han har studerat filmregi på konsthögskolan i Hamburg och är just nu i avslutningsskedet med sin första långfilm Sven Haralds Äventyr. Att det blev en filmfestival i Höga Kusten föll sig naturligt, menar han:

– Mina föräldrar är konstnärer och jag är van vid att se dem arrangera utställningar som en självklar del i arbetet. Under en festival i Bulgarien fick jag upp ögonen för den spelplan som finns då man blickar ut från sitt eget skapande. Jag blev då genast sugen på att arrangera en egen festival.

Höga Kusten Filmfestival samproduceras med Film Västernorrland. Film Västernorrland bidrar också med festivalens Grand Prix på 5 000 kronor.* * *Program lördag:

Bitchboy av Måns BerthasTattoo-Andy av Stefan FrankelVirtual Reality av Marcus StridbergBirgit på Kiörningsgården av Solveig Nordlund

KortfilmSERES av Mariana PalaciosUnavoidable Circumstances av Camilla LiljestrandPrinting a Princess av Maria LagerborgSIN av Juhani KoivumäkiMoriom av Mark Olexa och FrancescaBlack Mountain av Taras DronHere Before av Sawandi GroskindThe Transient av Parth SaurabhNO’I av Aline Magrez

LångfilmJungle av Martin Rieznik

Söndag:Under hjuletWallenhorst av Steffen Goldkamp Blue Beneath av Paul SpengemannKnallen av Paul Spengemann

KortfilmA Story of Anticipation av Freja AnderssonMissing Pieces av Tim GuthrieThe Night of All Things av Pilar PalomeroTrembling Beam av Kálmán NagyThe Hero With a Thousand Faces av Juliette JofféPlena Stellarum av Matthew WadeDisintegration av Björn Dahlman

LångfilmHRISTO av Grigor Lefterov och Todor Matsanov

* * *

Läs mer kultur och följ kulturredaktör Katarina Östholm på facebook

Konst: En liten bit av evigheten - möt konstnären som vigt sitt liv åt färgernas energi

Teater: Vredens dagar - teater om den inställda revolutionens tidevarv

Dans: Sju vilda bröder – Norrdans firar Finlands 100-årsjubileum med mustig klassiker

Opera: Det har skrivits operahistoria i länet – operafestivalen sätter upp Tosca

Konst: 2 x Örjan Östlund – sommarsalong i Nordingråvallen och utställning i Fällsvik

Kulturdebatt: Årets Birger Norman-stipendiat vill väcka vreden till liv

Lyrik: Prestigefyllt översättarpris till dikt av Sollefteåpoet

Musik: Musikalisk eldsjäl med passion för Grieg – Rune Andersen i Örnsköldsvik

Krönika: Skyll inte på landsbygden - Stockholm har sysslat med bypolitik sedan ordet uppfanns