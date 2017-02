Här är böckerna du inte får missa – Katarina Östholm väljer fem favoriter från årets bokrea

Hönan som drömde om att flyga. Sun-Mi Hwangs tunna lilla roman är en förtjusande allegori; inom ramen för den enkla fabeln skriver hon en vittfamnande berättelse om drömmar och längtan kontra samhälle, grupptryck och sociala mekanismer. Och om meningen med livet, som helt enkelt kan vara att äntligen få ruva ett eget ägg.

Hattstugan. Kalla mig gärna gammaldags, men Elsa Beskows underbara klassiker på rim är en omistlig del av ett barnbibliotek – och dessutom interaktiv innan ordet uppfanns.

Den sårade divan. Karin Johannissons insiktsfulla och inkännande analys av tre kvinnor stämplade som mentalsjuka är en fenomenal bladvändare. Tre livsöden – Agnes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén – vävs samman till en komplex skildring av en tidsanda och ställer frågor om vad som är friskt, vad som är sjukt och vad som är rent och skärt förtryck av kvinnan och den fria anden.

Cats – de knepiga katternas bok. T.S. Eliot på originalspråk, "Old Possum´s Book of Practical Cats", är en samling språkligt briljanta och hysteriskt underhållande nonsensverser som porträtterar och beskriver katter ur alla upptänkliga synvinklar. Hur just den här översättaren klarat biffen vet jag inte – men läsvärt är det garanterat! Bonusåsikt: Den svenska titelns flirt med den sentida musikalen är patetisk.

Svenska folksagor. En rejäl dos svensk folktro och fabel, återberättade av Birgitta Hellsing och med historiska fotnötter av Jan-Öjvind Swahn, återfinns i detta illustrerade praktverk. Bäckahästar och lindormar, vittror och jättar – vem kan motstå denna kunskapsspäckade och välberättade samling?