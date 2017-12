Årets största julkonsert i Örnsköldsvik blev en dundersuccé: "Jublet visste inga gränser"

Årets välbesökta julkonsert blev inte bara den största utan också den mäktigaste på länge – en riktig publikdragare. Det slog gnistor mellan scen och salong.

Orsaken står inte enbart att finna i vad orkester, kör och solister presterade; de entusiastiska applåderna gick inte att ta miste på och de medverkande drogs med av publikens reaktioner – som därmed också bidrog till succén.

En viktig orsak till det mycket lyckade resultatet ligger hos dirigenten, David Wahlén. Han hade gjort ett solitt förarbete.

På ett enkelt, naturligt och effektfullt sätt lockade han fram många fina nyanser – från det svagaste pianissimo till det mest kraftfulla fortissimo utan att balansen gick förlorad. Redan i Leroy Andersons berömda Sleigh Ride märkte man ett förfinat och lätt orkesterspel med god balans mellan stämmorna. Till detta kommer Wahléns kloka repertoarval – inte långa verk, men kända och kära kortare stycken i rik variation.

Till sitt förfogande hade Wahlén också en sammansatt kör, Julkören. Den bestod av runt 25 körsångare som sjöng nyansrikt, rent och homogent. Kören representerade inte mindre än nio skilda körer från Ö-vik.

Att gå in på detaljer i det innehållsrika programmet är ogörligt. Nämnas måste emellertid orkesterns utmärkta och säkra konsertmästare, violinisten Gene Kindell, som var solist i två av satserna ur Antonio Vivaldis Årstiderna.

Kindell spelade med fin frasering och uppdriven teknik, medan orkestern gav honom ett utsökt ackompanjemang. Vivaldis verk hör till något av det mest kända inom den klassiska musiken.

Klassisk är också Irving Berlins White Christmas. Denna vackra sång framfördes av sopranen Cecilia Grönfelt som sjöng rent, enkelt och med värme, finess och naturlig frasering. Läckert! Orkestern ackompanjerade utsökt.

I det första numret efter paus fick vi lyssna till Örnsköldsviks Ungdomssymfoniker som under sin dirigent Johannes Lindh spelade en folkmusiklåt. Det bådar gott för framtiden – här finns talanger.

Därefter kom det mittersta satsen, den långsamma satsen, ur andra delen från Bachs Juloratorium. Orkestern tacklade denna utmaning mycket fint – det är svårt att spela långsamt.

Efter Nu tändas tusen juleljus och Lyss till änglasångens ord för kör och orkester kom näst sista klimax – Händels For unto us a child is born ur Messias med solisterna Cecilia Grönfelt, Anna Risberg, Jonathan Wåhlstedt och Mika Lidén. Dirigenten gjorde ett mycket klokt val av tempo – solister, kör och orkester gav allt de hade med mycket lyckat resultat.

Under konsertens andra del blev orkestern utökad med ungdomssymfonikerna samt Stråk för alla. Denna stora orkester, för stor blev den, spelade mycket vackert med fint vibrato Sibelius’ Andante Festivo.

Kör, solister och stor orkester förenade sig till slut i John Francis Wade’s Dagen är kommen i ett fulltonande jubel som publiken föll in i när man kom till de två sista verserna.

Då var det som taket lyfte och jublet visste inga gränser. Den goda julen är här!

Rune Andersen

