Äntligen! – efter många turer har Bob Dylan nu fått sin Nobelmedalj

När Svenska Akademien träffade Bob Dylan i går kväll för att till slut dela ut litteraturpristagarens Nobelmedalj- och diplom var det en "privat, liten och informell" ceremoni, skriver ständiga sekreteraren Sara Danius på sin blogg :

"Det var god stämning. Champagne intogs. En lång stund ägnades åt att titta närmare på guldmedaljen, särskilt den vackert utformade baksidan som visar en ung man som sitter under ett lagerträd och lyssnar till Musan", skriver hon.

Efter medaljutdelningen begav sig ledamöterna till Waterfront i Stockholm, där Dylan spelade – och inte med ett ord nämnde Nobelpriset.

Utnämningen av Bob Dylan som litteraturpristagare har förmodligen gett Svenska Akademien ett och annat grått hår. Först fick man helt enkelt inte tag på sin 75-årige pristagare, och länge var det oklart om han skulle delta vid prisutdelningen och festligheterna i Stadshuset i Stockholm i december i fjol.

Det gjorde han inte, i stället lästes hans tacktal upp av USA:s dåvarande ambassadör i Sverige och rockstjärnan Patti Smith framförde hans låt "A hard rain's a-gonna fall".

Därefter kom nästa aber: För att få ta emot prissumman på åtta miljoner kronor måste Nobelpristagarna hålla en föreläsning senast ett halvår efter Nobelfesten. Hur skulle det bli med Dylan? I slutet av mars kom beskedet att "en inspelad sådan av något slag är att vänta", men när, var, om eller hur den ska sändas är oklart.

Men medaljen har han nu alltså fått, och konserten som följde var enligt Danuis "extraordinär".

*

Dylans Nobelpris-turer

13 oktober 2016: Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius meddelar skrällen: ”Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan för att ha skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen".

Av själva pristagaren hörs inte ett knyst. Samma eftermiddag bekräftar dock hans agent att Dylan vet om att han fått priset.

På kvällen spelar Dylan i Las Vegas, nämner inte priset, men det spekuleras i om han ändå kommenterade det genom att spela Frank Sinatra-covern "Why try to change me now?"

Natten efter tillkännagivandet kommer den första Nobel-tweeten på Bob Dylans officiella Twitter-konto. Där konstateras att artisten fått priset.

18 oktober kommer en liten uppdatering om priset under bokkategorin på Dylans hemsida. Den raderas tre dagar senare.

I en intervju kallar akademiledamoten Per Wästberg Dylans beteende "oartigt och arrogant". Sara Danius tar avstånd från uttalandet.

25 oktober ringer Bob Dylan till Sara Danius och säger sig ha blivit "mållös" när han fick veta att priset var hans.

16 november meddelar Akademien att Dylan inte kommer till Sverige för att ta emot Nobelpriset i december.

12 december blir det klart att Dylan kommer hit för konserter i Stockholm den 1–2 april och i Lund den 9 april.

13 december kommer en liten kort notis om priset på Dylans hemsida.

1 april 2017: Dylan tar emot Nobelmedaljen och Nobeldiplomet i Stockholm.