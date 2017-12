Den misstänkte mannen ska ha varit in på Intersport i Kramfors på tisdagseftermiddagen.– Han var in och blev påkommen då han tillgrep kläder. En väktare fick då gripa in, säger Sven-Olof Gustavsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.

Mannen ska ha stulit kläder till ett värde av 3000 kronor.