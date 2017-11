Sanny Lindströms gripande berättelse om livet efter hjärnskakningen: "Mår sämre än på länge"

Under tre år var Huddingesonen Sanny Lindström kapten i Timrå. Han var en typisk ledartyp och en fysisk spelare.

Men karriären fick ett abrupt slut. Hösten 2012, när han bara var 31, insåg han att han inte längre kunde fortsätta med ishockeyn. Orsaken var en hjärnskakning han ådragit sig efter en smäll mot huvudet när hans dåvarande klubb Färjestad mötte Jokerit i CHL.

Nu delger han för Expressen, med sina egna ord, berättelsen om hur det var när han tvingades lägga av och hur han lever idag.

"Jag har ännu en i stort sett sömnlös natt bakom mig och nu, som alla andra morgnar, väntar en utmaning. Jag måste få iväg barnen till dagis innan den värsta huvudvärken har slagit ut i min kropp. De ska inte behöva lida för den som de fick göra i går", skriver han i början av berättelsen.

Han berättar om ett svårkontrollerat temperament och episoden om hur han med suddig syn och darrande händer körde till läkaren, för att sedan läggas in på sjukhus.

"Min fru Marina har redan åkt till jobbet. Hon vet inte hur jag egentligen mår, det är ingen som vet. Varför ska de behöva veta? Jag har inte berättat för någon. Jag, en elitidrottare, visa mig svag? Knappast."

I dag spelar han inte hockey, men han är krönikör för just Expressen och jobbar även för C More i tv.

Fortfarande i dag blir Sanny Lindström sängliggande. Han beskriver hur han måste sova varje dag för att kunna ha kraft att hjälpa barnen med läxorna på kvällen, annars kommer bakslagen och han blir sängliggande i dagar.

Han berättar om ångest och rädsla. Han vet inte hur illa smällarna har tagit och hur hjärnan mår.

"Den här hösten har jag mått sämre än vad jag gjort på länge, och det oroar mig", skriver han.

