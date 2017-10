Emil Petterssons raketstart i AHL fortsätter – två nya assists inatt

Efter att ha gjort SHL-debut med Timrå IK säsongen 12/13, krävdes det två säsonger i Allsvenskan med medelpadsgänget för att ta sig tillbaka och bli ordinarie i sveriges högsta liga.

Via Modo och Skellefteå, värvades Pettersson mitt under förra säsongen till Växjö Lakers. Väl där lät succén inte vänta på sig för centern. Med ett poängsnitt på en poäng per match, stod Pettersson för 33 poäng på lika många matcher, slutspel inräknat.

Efter den lyckade sejouren i Växjö valde Pettersson att testa lyckan på andra sidan Atlanten, dock utan att lyckas spela sig in i NHL med Nashville Predators. Men hans start i AHL med farmarlaget Milwaukee Admirals bådar ändå gott för framtiden i Nordamerika, då han efter två nya assist i 5–3-segern mot Rockford Icehogs i natt står noterad för fyra poäng (1+3) på sina tre första AHL-matcher.