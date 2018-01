Modo tog sjätte raka segern – trots stor HV-dominans

Modo gjorde inte en av sina bättre matcher för säsongen hemma mot HV71 under fredagskvällen. HV vann skotten med 42-24, men trots det fick Modo med sig samtliga tre poäng. Mycket tack vare en briljant Emma Söderberg i målet och effektivitet framåt, framförallt från Celine Tedenby som stod för två av Modos tre mål.

Det var en förstaperiod som totaldominerades av HV71. Redan efter dryga fem minuter ledde bortalaget skotten med 9-1 och därför var det fullkomligt ologiskt att det var Modo som gjorde det första målet. Efter sju minuter rann Celine Tedenby igenom i ett av de lätträknade hemmaanfallen under de första 20 minuterna och satte dit 1-0 snyggt i det vänstra krysset.

Emma Söderberg storspelade i Modomålet, men till slut kunde hon inte stå emot längre och Sanni Hakala fick in en minst sagt rättvis kvittering för HV71 med knappt sex minuter kvar av perioden. 1-1 stod sig in till första pausvilan och trots 6-18 i skott kunde Modo gå in i omklädningsrummet med ett oavgjort resultat. För det kunde Ö-vikslaget tacka sin lyckliga stjärna och framförallt sin skickliga målvakt.

Andra perioden inleddes med ett par HV-powerplay och det tog över två minuter innan Modo tog sig ur egen zon i periodens inledning. I övrigt var den jämnare än den första perioden, trots att Jönköpingslaget hade det mesta av spelet även i mittenakten. Modo hade över en minut i fem mot tre som inte utnyttjades. Istället var det HV:s Fanny Rask som var närmast att göra mål när hennes lag var två spelare mindre på isen då hon missade ett friläge. I slutet av perioden började Björn Edlunds hemmalag hitta in mer och mer och några riktigt bra lägen skapades framförallt genom kontringar, men perioden slutade mållös.

Den avslutande perioden inleddes något avvaktande från bägge lagen, men knappt fyra minuter in i den var det hemmalaget som tog ledningen. Återigen var Celine Tedenby målskytten. HV försökte sen hitta en kvittering utan att lyckas. Istället var det Modo som avgjorde matchen efter 56.34 genom storstjärnan Michela Cava.

Segern var Modos sjätte i följd. HV71 får istället bli stärkta av att laget gjorde en bra insats och vetskapen om att chans till revansch kommer redan mindre än ett dygn efter förlusten då lagen möts igen i Fjällräven Center på lördagen.

Modo Hockey–HV71 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)

Första perioden: 1-0 (07.04) Celine Tedenby (Paula Bergström), 1-1 (14.04) Sanni Hakala (Riikka Välilä, Linnéa Andersson)

Andra perioden: –

Tredje perioden: 2-1 (43.55) Celine Tedenby (Kaitlyn Tougas, Mina Waxin), 3-1 (56.34) Michela Cava (Erika Grahm)

Skottstatistik: 24-42

Publik: 139