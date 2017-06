Ann-Louise Edstrand har åtta SM-guld (med Nacka, Mälarhöjden/Bredäng och Segeltorp) och 209 landskamper på meritlistan. Den före detta ishockeystjärnan har även plockat hem ett OS-silver från Turin 2006 och ett OS-brons från Salt Lake City 2002.

Så sent som 2016 valdes hon in i Svenska Ishockeyförbundets Hall of fame.

Nu står det klart att Edstrand kommer att gå in som assisterande tränare till Björn Edlund i Modos damlag.

► Texten uppdateras