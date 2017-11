Se känslosamma talet i natt – Selänne tackade Foppa: "Lärde mig vinna"

Natten till tisdag valdes Teemu Selänne in i NHL:s Hall of Fame.

Då tackade han bland andra Peter Forsberg för tiden i Colorado.

– De lärde mig att göra rätt saker varje dag, säger han i talet.

Teemu Selänne valdes in i NHL:s Hockey Hall of Fame och svarade med ett känslosamt tacktal. "The Finnish Flash", den finska blixten, stannade till extra vid några som gått bort längs vägen, som agenten och extrapappan, som han kallar det, Don Baizley. Men talet kom också att handla om hans fru Sirpa och spelare och ledare han stött på.

Han stannade bland annat till vid det stjärnspäckade Colorado som han spelade i säsongen 2003/04.

Han spelade med några av sportens största och Selänne menar att det var där han lärde sig vinna – som 33-åring. Tre år senare var han också Stanley Cup-mästare. För första och enda gången.

– Det var tufft med mina knäproblem men jag lärde mig mycket av killar som Joe Sakic och Peter Forsberg, Paul Kariya så klart, och Rob Blake. De lärde mig att vinna och att göra allt rätt varje dag. Jag lärde mig mycket där.