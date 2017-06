Linus Ullmark har gift sig – iförd ishockeymask

I tisdags stod det klart att Örnsköldsvikssonen Linus Ullmark fick nytt kontrakt med Buffalo värt 13 miljoner kronor och som sträcker sig över två år.

Läs också: Efter tuffa säsongen – Linus Ullmark får nytt NHL-kontrakt värt 13 miljoner kronor

Trots det fina kontraktet – den här dagen överträffade förmodligen det.

Linus och hans Moa Wikman ska idag ha gift sig på Burön strax utanför Örnsköldsvik – och det iförda hockeymasker.

För Plus-kunder: Ullmark om sitt nya kontrakt: "Det är det här jag vill och jag njuter av stunden"

Linus lade under dagen upp en bild på Instagram där han och Moa står klädda i hockeymasker. Hejaropen lät sig inte väntas. "Grymmaste bröllopsfotot" skrev någon och gratulationerna trillade in under inlägget.

Till texten skrev han det bäst själv: "She's a keeper".