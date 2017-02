Henrik Sedin utsedd till ambassadör i NHL – ska stödja HBTQ-personer

För att uppmärksamma HBTQ-frågor, och jämställdhet mellan olika kön och etniska grupper väljer NHL ännu en gång att anordna projektet Hockey is for everyone tillsammans med stiftelsen You Can play.

Under februari månad kommer flera evenemang och aktiviteter att genomföras, för att få minoriteter att känna sig mer inkluderade.

Som en del av initiativet har man också utsett en ambassadör i varje NHL-lag, som ska stödja HBTQ-personer.

I Vancouver Canucks är det ingen mindre än Henrik Sedin som fått äran. Även i New York Rangers hittar vi ett välkänt namn, då det är den tidigare Modospelaren Mats Zucarello som får representera klubben.

Här är alla ambassadörer:

Anaheim Ducks — Ryan Kesler

Arizona Coyotes — Oliver Ekman Larsson

Boston Bruins — Brad Marchand

Buffalo Sabres — Anders Nilsson

Carolina Hurricanes — Eddie Läck

Calgary Flames — Matt Stajan

Chicago Blackhawks — Trevor Van Riemsdyk

Colorado Avalanche — Gabriel Landeskog

Columbus Blue Jackets — Scott Hartnell

Dallas Stars — Curtis McKenzie

Detroit Red Wings — Frans Nielsen

Edmonton Oilers — Matt Hendricks

Florida Panthers — Shawn Thornton

Los Angeles Kings — Dustin Brown

Minnesota Wild — Charlie Coyle

Montreal Canadiens — Andrew Shaw

Nashville Predators — Colin Wilson

New Jersey Devils — Andy Greene

New York Islanders — Casey Cizikas

New York Rangers — Mats Zuccarello

Ottawa Senators — Dion Phaneuf

Philadelphia Flyers — Claude Giroux

Pittsburgh Penguins — Chris Kunitz

San Jose Sharks — Chris Tierney

St. Louis Blues — David Perron

Tampa Bay Lightning — Brian Boyle

Toronto Maple Leafs — James van Riemsdyk

Vancouver Canucks — Henrik Sedin

Washington Capitals — Braden Holtby

Winnipeg Jets — Jacob Trouba