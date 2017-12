Förre Modobacken ställs mot sin ryske skandalcoach: "Han är stenhård"

Ja, ni minns säkert VM-semifinalen i Minsk för tre år sedan när de båda förbundskaptenerna hotade varandra till livet.

Znarok visade då tecknet att han skulle skära halsen av Grönborg, som i sin tur svarade med att skrika "I'll fucking kill you". Som straff blev båda avstängda en match och fick inte ha något att göra med lagen under de efterföljande medaljmatcherna en dag senare.

Demoncoachen Oleg Znarok har ett rykte om sig att vara tuff, men är också en av anledningarna till varför SKA St Petersburg toppar KHL överlägset och precis kryddade laget med stjärnorna Vadim Sjipatjov och Patrick Thoresen.

– Det är dit spelare vill komma. Det är bästa stället i ligan att spela på. Vi har en respekterad tränare som inte kommer innanför skallen på folk. Han är stenhård men ändå respektfull. Han ger ledigt när det behövs. Det är bra stämning, och det är klart, efter så många vinster blir det så, säger backen Patrik Hersley till hockeynews.se.

Den reslige försvararen gjorde elva SHL-matcher för Modo 2011-2012, men lämnade under säsongen för spel i Leksand där det blev stor succé. Sedan förra året tillhör han SKA St Petersburg och spelar under just Oleg Znarok.

I kväll ställs de mot varandra när Tre Kronor möter Ryssland i Channel One Cup.

– Han förväntar sig att man kör hela tiden. Det är ingenting han behöver säga, eller ingenting han behöver hota med. Alla vet vad de behöver göra. Det är inget daltande, men det är heller ingen hjärntvätt. Jag har stor respekt för honom och hur han sköter sitt, säger Hersley till hockeynews.se.

Patrik Hersley har noterats för 28 poäng (11+17) på 35 matcher i KHL den här säsongen. SKA St Petersburg toppar serien med den fantastiska målskillnaden 172–68.

