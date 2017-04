Den ofattbara glädjen – Modo Hockey tog sitt andra SM-guld

Se vår livesändning direkt efter matchen som Plus-kund här.

Modo Hockeys juniorer har gjort en ofattbar succé under SM-slutenspelen. Talangerna i J18 tog under lördagen sitt SM-guld och i dag stod J20-laget för samma bragd: De segrade slutligen mot finalmotståndet Växjö i Nyköping.

Det var Växjö Lakers som fick öppna målskyttet under finalens första period. Efter drygt två spelade minuter kunde Roberts Liz ge sitt lag ledningen och Modo fick därefter jaga kvittering.

Men i början av andra kunde William Eriksson stänka dit kvitteringsmålet – sedan fortsatte det målsnåla mötet. Pucken ville inte gå in under den tredje perioden och inte heller under förlängningen. Det var först efter straffar som William Eriksson kunde stänga matchen och ge klubben sitt andra SM-guld på två dagar.

SM-final

Växjö Lakers – Modo Hockey 1-2 (1-0,0-1,0-0,0-0,0-1)

Första perioden: 1-0 (02:30) Robert Liz (Frej Mcloughlin)

Andra perioden: 1-1 (33:35) William Eriksson (Sebastian Walfridsson, Jesper Sellgren)

Läs mer om SM-slutspelen som Plus-kund:

► Drömmen om dubbla SM-guld lever – Ståhl Lyrenäs sköt Modo till final

► Det gjorde Modo till svenska mästare – tränaren: "Kan vi förvalta det här har vi en ljus framtid"

► Modomålvaktens bragd – den totala glädjen efter guldet: " Jag är så tacksam"

► Drömmen blev sann: Modo Hockey är svenska mästare

► Modo klara för SM–final efter seger mot Linköping: "Det är fantastiskt"

► Matchhjälten tog Modo till final – nervkittlande guldjakt väntar: "Bara att gå för guldet"