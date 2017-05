Trotjänaren stannar i Timrå – har förlängt kontraktet: "Karaktär och erfarenhet"

Efter spel i moderklubben Huddinge anslöt Jeremy Boyce till Timrå IK:s organisation under 2009 när det var dags för hockeygymnasium.

Efter ett år i klubbens juniorlag fick Boyce göra 33 matcher i SHL och har sedan dess varit ordinarie i klubbens A-lag. Under samma tid har han hunnit med att spela två JVM, som slutat med ett guld och ett silver.

Totalt ha det blivit 333 grundseriematcher för Timrås representationslag.

Och nu har han förlängt kontraktet med klubben i ytterligare ett år.

– Jeremy har varit här under en lång tid och är en spelare som passar bra in i klubben både på och utanför isen. Så det är väldigt kul att kunna förlänga med en spelare med hans karaktär och erfarenhet av klubben, säger Kent Norberg i ett pressmeddelande.