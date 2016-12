Tingsryd förstörde Modos julfest – vann med 5–1

TV: Se reprisen från vår livesändning nedan

Modos tre matcher långa segersvit är över.Gästande Tingsryd körde över hemmalaget med övertygande 5-1.

Det var två formstarka lag som möttes i Fjällräven Center under måndagen. Modo hade vunnit tre raka matcher i hockeyallsvenskan. Och gästande Tingsryd AIF hade segrat i fem av de sex senaste.

På förhand såg det ut att bli en jämn match - så blev det inte.

11.58 in i den första perioden tog Tingsryd ledningen med 1-0. Efter ett skott från backposition kunde Filip Owesson styra in ledningsmålet bakom Erik Hanses i Modo-kassen.

Men det var bara början på det gästande gängets överkörning. Inte ens en minut hade spelats av den andra perioden när det var dags igen.

När Örnsköldsvikslaget tappade pucken i egen zon så såg Tingsryds Johan Eriksson till att inte slösa bor den chansen. Efter en snygg dragning snärtade han upp 2-0 i nättaket.

Lite drygt två minuter senare utökade TAIF ledningen till 3-0 genom Måns Hermansson. Och i samband med detta valde Modo-tränaren Andreas Johansson att byta ut målvakten Erik Hanses och ersätta honom med Jonathan Bjurö.

Fast ett målvaktsbyte hjälpte inte Modo särskilt mycket i just den här matchen. Visst, 14.07 in i andra perioden reducerade Emil Molin till 1-3 efter att ha dunkat in en målvaktsretur. Men i period nummer tre utökade Tingsryd ledningen både en och två gånger.

Med 10.26 på matchklockan hade bortalaget precis blivit fulltaligt. Då kom Jacob Dahlström smygande vid Jonathan Bjurös högra stolpe, blev serverad pucken av sin lagkamrat och fixade sedan 4-1.

Och när det var under fyra minuter kvar av matchen satte samme Dahlström spiken i kistan genom att fastställa slutresultatet 5-1.

Det innebär att Modos fina segersvit på tre raka matcher är över - och att Tingsryd nu vunnit sex av sina sju senaste spelade i hockeyallsvenskan.

Men redan på torsdag får Modo chans att hamna på vinnarspåret igen. Då möter Andreas Johanssons mannar nämligen IK Oskarshamn på bortais.