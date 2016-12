Timrå poänglöst på hemmaplan – Pantern knep säsongens första seger mot hemmalaget

Timrå IK tog under tisdagskvällen emot gästande Pantern i NHK Arena.

Hemmalaget har haft en tuff period på sistone, senaste matchen innan juluppehållet mot Oskarshamn förlorade de med 1–3. Senaste segern var mot Mora då de vann med 3–2. IK Pantern vann däremot sitt senaste möte mot Almtuna med 4–2.

David Westlund och Anton Wedin är fortsatt skadade och saknades i matchen mot Pantern. Andreas Molinder var tillbaka på isen och Didrik Strömberg som klev av senast mot Oskarshamn var även med i matchen. Timrå hade inför matchen valt att plocka in ytterligare en junior, forwarden Filip Hållander som gjorde -lagsdebut i kvällens match.

Det blev en tung första period för Timrå IK, trots målchanser lyckades de aldrig få in pucken. Panterns Tex Williamsson var stark framför mål och släppte inte in pucken. Istället drev Pantern på och efter drygt tio minuter kom gästernas första mål genom Dennis Svensson. Bara sekunder efter fick det in ytterligare ett mål framför Timrås målvakt Adam Ohre. Pantern fortsatte att utöka sin ledning ytterligare till 0–3. Sekunderna efter klev hemmalagets målvakt Adam Ohre av och Johan Mattsson fick istället ställa sig i Timrå målet.

Timrå fick det fortsatt tungt i matchens andra period. Trots heta chanser bland annat genom Jesper Boqvist, var det ingenting som gav någon utdelning. Istället kunde Pantern fortsätta att utöka sin ledning till 0–4 genom Robin Dahse.

Timrå IK fick det fortsatt tufft i den tredje och sista perioden. Men de kunde reducera till 1–5 efter fem minuter genom Jesper Boqvist och Johan Persson vidare till Sebastian Lauritzen som fick sätta Timrås enda mål. Pantern var däremot inte nöjd med sina fyra mål utan fick till det ytterligare genom Kim Johansson. Därmed segrade Pantern för första gången denna säsong mot Timrå IK med hela 5–1.

MATCHFAKTA

Timrå IK – IK Pantern 1–5 (0–3,0–1,1–1)

Första perioden: 0–1 (10:02) Dennis Svensson, 0–2 (10:19) Victor Björkung (Sebastian Dyk, Erik Nyström), 0–3 (16:49) Mattias Persson (Oscar Nord, Axel Wemmenborn)

Andra perioden: 0–4 (27:33) Robin Dahse

Tredje perioden: 1–4 (49:49) Sebastian Lauritzen (Jesper Boqvist, Johan Persson), 1–5 (55:26) Kim Johansson (Oscar Nord)

Publik: 2787

Domare: Pierre Schilken

Skott: 39–21

Utvisningar: Timrå: 2x2 Pantern: 4x2

