Timrå IK:s stjärnkedja vände mot Tingsryd – skapar stort avstånd i tabellen

Det blev en svängig match i Nelson Garden Arena.

Den första perioden ägdes av Tingsryd som gjorde 1–0 tidigt och hemmalaget hade lägen att göra fler mål, bland annat ett stolpskott var nära att resultera.

Då var det inte mycket som talade för Timrå IK.

Ändå vände allt i den andra perioden.

Då gick Timråtränaren Roger Forsberg ned på tre femmor och det gav snabbt resultat – och förstakedjan klev fram.

– Det kändes som att vi hade några som var riktigt på tå där i andra. De växte när de fick mer istid och de förvaltade det också. Det var bra av killarna, säger Roger Forsberg till C More.

Han syftade inte minst på Jonathan Dahlén, Elias Pettersson och Sebastian Lauritzen som låg bakom båda målen som avgjorde matchen.

Lauritzen till Pettersson till Dahlén. 1–0 för Tingsryd blev 1–2 till Timrå.

Vi förlorar på en dålig andraperiod. Vi faller in i någon sorts passivitet och jag vet inte om vi är rädd att förlora, jag förstår inte det när vi leder med 1–0, säger Tingsryds tränare Magnus Sundqvist till C More. Sunqvist som inför matchen avslöjade att han hade skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

Tingsryd tryckte på i den sista perioden, men Timrå höll undan.

– Vi är nöjda efter en sömnig och menlös första period, säger Roger Forsberg och fortsätter:

– Vi visade en jäkla offervilja, det täcks skott och det blockas. Tingsryd är snäppet vassare än oss i tredje, men vi klarade det.

MATCHEN

Tingsryds AIF–Timrå IK 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

Första perioden: 1–0 (4.17) Christopher Bengtsson (Nikolai Meyer).

Andra perioden: 1–1 (7.27) Jonathan Dahlén (Elias Pettersson, Sebastian Lauritzen), 1–2 (17.03) Jonathan Dahlén (Elias Pettersson, Sebastian Lauritzen).

Skott: 35–28 (11–4, 6–19, 18–5).

Domare: Pierre Schilken.

Publik: 1823.