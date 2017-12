Timrå IK bröt tung bortasvit – vann mot Tingsryd efter stark förstaperiod

Timrå IK åkte söderut med två raka förluster i bagaget och tränaren Fredrik Andersson ville se högre effektivitet från sitt gäng på isen.

Sagt och gjort.

Det dröjde nämligen inte många minuter, fyra minuter och femton sekunder för att vara exakt, innan gästerna Timrå IK hade tagit ledningen mot Tingsryd. Laget som inför mötet hade åtta raka matcher utan vinst efter ordinarie tid.

Erik Karlsson serverades pucken efter en fin frampass från position bakom mål av Lavoie. Sedan blev Karlsson helt ren framför mål och kunde bara dundra in den bakom Rubin i hemmamålet.

Hemmalaget fick sedan flera chanser att kvittera, inte minst via två numerära överlägen, men lyckades inte utnyttja de situationerna alls. I stället kunde Timrå IK utöka ledningen med 17 sekunder kvar av den första perioden, när Hugo Enock skickade pucken till en välplacerad Filip Hållander, som lirkade in densamma under armen på Rubin och in i mål.

Den andra perioden var nästan som en motsats till den första.

Det var böljande spel fram och tillbaka, och inget av lagen lyckades egentligen sätta någon högre press. De riktigt heta målchanserna uteblev och trots att båda lagen även fick chans i powerplay, förblev perioden mållös.

Timrå IK kontrollerade sedan matchen, och Filip Hållander kunde även sätta slutresultatet till 3–0, när han gjorde sitt andra mål för matchen och sitt sjunde för säsongen, knappt halvvägs in i sista perioden. Målet kom efter en fin passning från Olofsson, där Hållander kunde ta emot och sedan lugnt sätta pucken i mål.

Tingsryds AIF–Timrå IK: 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (04.15) Erik Karlsson (Alexandre Lavoie), 0–2 (19.43) Filip Hållander (Hugo Enock).

Tredje perioden: 0–3 (09.07) Filip Hållander (Jacob Olofsson).

Skott: 32-34 (14–13, 7–10, 11–11

Utvisningar: TAIF: 2x2 min, TIK: 4x2 min.

Domare: Anders Sandahl

Publik: 2891