Timrå fortsätter förstärka – värvar amerikansk forward: "Stark skridskoåkare"

Timrå fortsätter att förstärka sitt lag inför den avslutande delen av säsongen.

Efter att de under tisdagen lånat in JVM-forwarden Fabian Zetterlund från SHL-laget Färjestad meddelade klubben under onsdagen att de nu gjort klart med en forward född i St. Louis, USA.

Närmast från den finska ligan och jumbon Sport från Vasa ansluter 25-årige Michael Parks efter att han släppts av klubben i ett försök att spara pengar inför sommaren.

– Michael är en stark skridskoåkare som har haft en bra poängproduktion i sina tidigare klubbar. Jag tror att han kommer att producera även här, säger Kent Norberg i ett pressmeddelande.

Parks, som draftades av Philadelphia Flyers i den femte rundan 2010, har på 46 matcher noterats för 20 poäng i den finska ligan och har sedan tidigare en gedigen karriär på collegenivå bakom sig.

Under förra säsongen stod han för 56 poäng på 61 matcher i farmarligan ECHL.

Kontraktet mellan Timrå och Parks sträcker sig under resterande del av säsongen.

