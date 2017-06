Storsatsning på SCA-cupen – här är alla matcher Hockeypuls sänder: "Perfekt uppladdning"

Ännu en gång är det dags för den traditionsenliga SCA-cupen.

Trots att Sundsvall Hockey i år inte finns med i cupen, så kommer den populära försängsturneringen i år att spelas mellan 29 augusti och 3 september, med Timrå IK, Mora IK, Modo Hockey och Björklöven.

– Vi är otroligt tacksamma att lagen ställer upp och kommer nu ändå. Det var inga problem alls, och i min värld är det en jättebra cup med riktigt bra hockeymatcher i Sundsvallsområdet. Det hade varit ännu roligare om vi också var med, men det blir ändå en bra cup, säger Roger Magnusson, cupansvarig från Sundsvall Hockey.

Efter förra årets succé kommer Mittmedia och Hockeypuls nu återigen att livesända samtliga matcher från Sundsvall Energi Arena under veckan.

– Succén var en av faktorerna till att Mittmedia inledde en stor plus-satsning. Sporten i allmänhet, och hockeyn i synnerhet, är ett flaggskepp i Mittmedia. Det ska vi återigen visa under årets turnering i Sundsvall, säger Hockeypuls redaktör Adam Johansson.

I år kommer konceptet även att utvecklas ytterligare. Du som tittare kommer bland annat kunna interagera med våra experter, och synas i vår livesändning genom att använda hashtagen #hockeypuls på Twitter.

– Förutom studio och kommentatorer under matcherna kommer vi även att ha en rinkside-reporter som ger våra tittare intervjuer och senaste nytt under matchen. Dessutom djupdyker vi i alla lag, snackisar, spelare och ledare under våra Hockeypuls-magasin som sänds alla vardagar under cupveckan, säger Adam Johansson.

För att kunna ta del av alla livesända matcher och studiomagasinen behöver du vara Plus-kund på någon av Mittmedias sajter.

Så sänder Mittmedia SCA-cupen:

Lördag 26/8:

Modo-Björklöven – Mittmedia/Hockeypuls sänder EJ

Onsdag 30/8:

19:00 Timrå-Modo

Torsdag 31/8:

12:00 Studiosändning

19:00 Björklöven-Mora

Fredag 1/9:

12:00 Studiosändning

19:00 Timrå-Mora

Lördag 2/9:

12:00 Studiosändning

14:00 Modo-Mora

17.30 Timrå-Björklöven