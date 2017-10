Modotränarens ilska under time outen – här slår han till mot mikrofonen

Det var med knappt en och en halv minut kvar att spela som Modotränaren Hans Särkijärvi tog time out för att samla trupperna och lägga upp en plan för att åstadkomma en kvittering.

Som vanligt i matcherna som C More satsar lite extra på hade de en mikrofon nere vid spelarbåsen, som under time outen sträcktes in i Modobåset för att snappa upp orden Särkijärvi hade att förmedla till sina spelare.

Det gillade däremot inte Modotränaren som snabbt vände sig mot mikrofonen och slog bort den för att sedan fortsätta med instruktionerna till spelarna.

Efter time outen tog Modo ut målvakten, men räckte inte hela vägen fram till en kvittering utan Modo föll med 2–3.

