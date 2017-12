Målvaktens comeback i Modo – erbjudandet som inte gick att tacka nej till : "Ingenting att fundera på"

Det var inte direkt första gången som Michal Zajkowski sågs i Fjällräven Center iklädd en Modotröja. 34-åringen, som numera huserar i Örnsköldsvik Hockey, började sin idrottskarriär i Modo, gick genom klubbens juniorled och tillhörde därefter herrlaget under tre säsonger.

– Det är jätteroligt att få vara här igen, det var ett par år sedan sist, det var nog säsongen 2009/10 som jag var här senast, säger målvakten efter måndagens träning.

Anledningen till comebacken är att förstemålvakten Erik Hanses ådragit sig en skada som inte läkt på ett önskvärt sätt.

– Jag är här och stöttar upp Isak (Wallin), då får Erik Hanses rehabilitera i lugn och ro. Jag fick veta det här i torsdags och sedan dess har det varit ganska snabba kast. Men det var ingenting att fundera på – Modo är ju trots allt moderklubben.

Vad är dina känslor för Modo Hockey i dag?

– Det är ett lag man har följt genom hela livet, sen man var sju-åtta år, så det är klart att man har starka känslor för klubben och vill att det ska gå bra för dem. När man har varit ute och rest, spelat själv, så är det alltid Modo man följer.

Ger det dig mycket personligen att få spela med Modo?

– Ja, självklart, jag får väldigt bra träning på isen. Det är bra förberedelser inför Allettan, efter jul, så för mig är det väldigt bra. Vi har ju dessutom inga matcher med Örnsköldsvik Hockey, så det här blev en perfekt lösning.

I Hockeyettan har det gått strålande för både Örnsköldsvik Hockey, som äntligen tog en plats i Allettan, och för Michal Zajkowski som spikat igen ett flertal matcher. ÖHF-målvakten såg dessutom inte ut att vara i sämre form på isen i Fjällräven Center.

Många skott täcktes och Modospelarna fick slita hårt för att hitta nätmaskorna.

– Jag lyckades stå i vägen i dag i alla fall, säger Zajkowski, skrattar och fortsätter:

– Nej, men det kändes bra i dag. Jag försöker göra mitt på träningarna, sen får vi se hur det går.

Att Zajkowski visade upp ett bra spel, det tyckte även Modos målvaktstränare Magnus Helin.

– Han ser jättebra ut, det är inte av välgörenhet han är här, utan det är en duktig målvakt.

Under tisdagens match, mot Vita Hästen, blir det dock Isak Wallin som intar målburen. Men om Zajkowski kommer att kastas in i hetluften, under låneperioden, det återstår att se.

– Tanken är att han ska komma hit och få riktigt bra träning. Sen får vi se, så länge Isak spelar så bra som han gör, blir det svårt att peta honom. "Zacke" är en duktig målvakt och det är jättebra att vi har ett bra alternativ.

I samband med att Michal Zajkowski anslöt till Modo Hockey lånades Modojunioren Simon Rönning ut till Örnsköldsvik Hockey.

– De behöver ju ha en målvakt i träning när "Zacke" är här och det är en jättebra möjlighet för Simon att få träna seniorhockey där borta, säger Magnus Helin.

