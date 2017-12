Målexplosion när Timrå vände och vann i underhållande länsderby mot Modo

Timrå rivstartade, satte hög press på Modos backar och skapade flera heta chanser tidigt i matchen. Bland annat fick Lukas Zetterberg – som ersatte skadade Alex Lavoie – ett jätteläge efter cirka en och en halv minut, men missade.

– Den måste sitta. Det var ett ganska dåligt avslut skulle jag säga, men jag har haft lite måltorka nu på slutet, säger Zetterberg till C More.

Gästerna saknade knappast chanser de heller, och det var snudd på anmärkningsvärt att den första perioden blev mållös.

– Båda lagen har jättebra fart, känns heta och skapar chanser. Ett riktigt roligt derby, summerade Lukas Zetterberg i första pausen.

Den andra perioden tog vid där den första slutade, med jättechanser åt båda hållen.

Dödläget sprack efter 28.57 när Emil Molin pressade in en retur till 1–0 för Modo.

– Det var ett bra skott från distans av Johan (Eriksson). Skönt att hugga in returen, säger Molin till C More.

Centern är Modos främste poänggörare den här säsongen med totalt 20 poäng (11+9).

Ångermanlänningarna såg ut att gå mot seger, men då bjöd Timrå på en målexplosion halvvägs in i den tredje perioden.

På mindre än två minuter hade Jeremy Boyce-Rotevall både kvitterat och gett hemmalaget ledningen. Hans Särkijärvi begärde timeout, men det hjälpte föga.

När Modo tappade puck i offensiv zon ställde Timrå om blixtsnabbt och Jonathan Dahlén skickade in 3–1. Målet var Timrås tredje inom loppet av bara 146 sekunder.

Erik Karlsson fastställde sedan slutresultatet 4–1 med cirka fem minuter kvar. Samma resultat som när lagen möttes i Örnsköldsvik i säsongens första derby.

– Det är Boyce som leder vägen. Vilken match han gör. Det är så härligt att följa efter en sån kille. Publiken var helt underbar och det är alltid skönast att slå Modo, säger Jonathan Dahlén till C More.

