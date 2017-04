Klart: Mattias Karlin tar över Mora – så långt är kontraktet

Se mer: Succétränarens känslosamma hyllning till Moraikonen: "Han är älskad av hela gruppen"

Det dröjde inte många timmar efter Jeremy Collitons besked innan Mora presenterade sin nye huvudtränare.

Och klubben hämtar honom från ett av allsvenskans stora succélag.

Mattias Karlin har under sina år i Västervik tagit klubben från division 2 till Sveriges näst högsta serie. Under den gångna säsongen gjorde han VIK till ett topplag i allsvenskan och klubben var endast några dramatiska minuter från att säkra en play off-plats mot BIK Karlskoga.

Mora bekräftade under måndagen Hockeypuls avslöjande om att kontraktet med Mattias Karlin är skrivet på 2+1-år.

– Det är ett otroligt hedrande uppdrag att leda en sådan anrik förening som Mora IK. Jag ser fram verkligen fram emot den här utmaningen, säger Mattias Karlin om uppdraget till klubbens hemsida.

Jeremy Colliton, som gav beskedet att han lämnar Mora tidigare under måndagen, har varit med i rekryteringsprocessen. Det berättar Anders Sundby, Moras sportansvarige.

– Vi har under flera veckor i sportgruppen arbetat parallellt med ny huvudtränare eftersom osäkerheten kring Jeremys vara eller icke vara funnits. Vi har arbetat utifrån en kravprofil som vi varit stenhårda på. Mattias är den person som passar in absolut bäst att framåt ta Mora IK till nästa nivå. Han står för den snabba och moderna hockeyn som vi i Mora IK har strävat efter att spela under några år nu.