Hägglund: När Modo städar är det Björklund som styr upp saker och ting

Vi börjar med vinterstädningen Andreas Johansson dragit i gång. Drew Paris blev den sjätte spelaren att lämna klubben under innevarande säsong. Austin Farley, Jesper Persson, Mikko Luoma (try out), Jonathan Iilahti (try out) och Heier sa adjö i princip när de kom och lämnade inga avtryck efter sig.

Att Paris och Heier nu lämnar, och ska man tro alla inblandade parter handlar det om lyckliga skilsmässor, innebär det för Modo att man nu får loss pengar till att förstärka truppen.

Visst, tiden är knapp, transferfönstret stänger om en dryg månad, men väldigt många klubbar letar centrar och marknaden är tunn. Men Modo får loss, gissningsvis med tanke på att Drew Paris var bäst betald i laget, bra med stålar vilket gör att Johansson kan skruva och spetsa till truppen när det börjar dra ihop sig till slutspel.

Och den här truppen behöver mer spets. Eller om man så vill – nyckelspelare som David Rundqvist och Byron Ritchie behöver avlastning då de får slita enormt hårt kväll efter kväll, omgång efter omgång.

Modo Hockey såg överhuvudtaget rätt slitet ut mot deras bogeyteam den här säsongen, Vita Hästen. Man orkade bara med tolv skott på mål på 60 minuter, man hade väldigt svårt att ens skapa målchanser – men man tog tre poäng. Ibland kan det vara de skönaste av segrar.

Plusvarianten var att Modo, trots en stundtals blek insats anfallsmässigt, inte blev rädda för att förlora, istället vågade man vinna. Sista fem minuterna av matchen var det Modo som jagade ett segermål, anfallen blev längre och längre och till slut kunde en stekhet Henrik Björklund smacka in segerpucken bakom en chanslös Pontus Sjögren i Hästen-målet.

Jag har sett Henrik Björklund göra bättre matcher spelmässigt, men han är ändå i dag, med sitt A på bröstet, en ledare som börjar te sig ovärderlig för Modo. Han driver på, han jagar motståndare, han går in där det brinner, han retar motståndare till vansinne och han både ger och tar smällar.

Och han gör mål. Viktiga mål.

Det är sådana spelare som vinner matcher när det blåser emot.

Och till sist: viktigt och roligt att Jonatan Bjurö fick stå som vinnare när han fick chansen igen. Där har du kvällens gladaste Modoit.

