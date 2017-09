Floppade i Timrå och lämnade efter åtta byten – nu testas amerikanen i AHL

Efter att J.T. Barnett avslutat juniorkarriären i den kanadensiska ligan WHL blev det spel i farmarligan ECHL innan han inför förra säsongen lämnat Nordamerika för spel i Ryssland.

Första anhalt blev CSKA Moskva, där det bara blev en poänglös match i KHL innan han förpassades ned till farmarlaget i Chekov. Där gick det bättre och efter sju mål och tre assist på 24 matcher innan CSKA och Amur Khabarovsk kom överens om en affär där Barnett lämnade Moskva och CSKA.

I Amur blev det däremot bara tre matcher från det att han anslöt till laget i mitten av december, tre matcher utan poäng.

När Timrå IK sedan drogs med skadebekymmer i början av februari värvade Timrå honom som tänkt ersättare till John Westin, men bara tolv dagar efter att han presenterats meddelades det att klubben och den amerikanske forwarden i samförstånd brutit kontraktet.

Då hade Barnett noterats för två matcher i Hockeyallsvenskan men spelade bara åtta byten för klubben, alla i matchen mot AIK innan han fick sitta på bänken under hela matchen mot Södertälje.

Sedan dess har Barnett varit klubblös, men nu står det klart att han bjudits in på try out till AHL-laget Stockton Heat under tiden som de gör sig redo för den kommande säsongen. Det meddelar klubben på sin hemsida.

