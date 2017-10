Fjärde raka förlusten för Modo – Almtuna upp på andraplats

Efter en bra start på säsongen har Modo hamnat i en mycket djup formsvacka. Fem nederlag på de sex senaste matcherna.

Insatsen mot Almtuna under tisdagskvällen var riktigt usel. Dålig fart, mycket virrigt försvarsspel och uselt passningsspel.

Modo fick annars en bra start mot Almtuna. Almtuna drabbades av två utvisningar i slutet av första perioden. Just när fjärde Almtunaspelaren hade kommit in styrde Sam Marklund in 1–0. Backen Marcus Oskarsson stod för passningen. Det var Marklunds femte mål för säsongen.

Isak Wallin vaktade Modomålet. 19-åringen svarade för en fin frilägesräddning i början av matchen. Det var Wallins andra match för säsongen. Erik Hanses har stått åtta matcher.

Modo fick en mardrömsstart på andra perioden. Almtuna satte tre mål på drygt åtta minuter. Modospelarna tittade alldeles för mycket på spelaren med puck.

Två före detta Modospelare låg bakom Almtunas andra mål. Backen Albin Carlson spelade fram Ludvig Nilsson.

Modo fick bra läge att utjämna i tredje perioden. Patrik Karlkvist reducerade till 2–3, men sedan lyckades Modo inget vidare i power play.

Almtuna gjorde 4–2 i tom kasse. Almtuna har fem segrar på de sex senaste matcherna.

Efter tre bortamatcher för Modo väntar nu serieledande Timrå hemma i Fjällräven Center på fredag.

Almtuna IS-Modo Hockey 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

Första perioden: 0–1 (19.34) Sam Marklund (Marcus Oskarsson), spel fem mot fyra.

Skott: 6-7.

Andra perioden: 1–1 (1.32) Daniel Ljunggren (David Vallorani), spel fem mot fyra, 2–1 (2.58) Ludvig Nilsson (Albin Carlson), 3–1 (8.33) John Dahlström (Jacob Svensson, Lucas Sandström).

Skott: 10-6.

Tredje perioden: 3–2 (12.05) Patrik Karlkvist (Oscar Öhman, Jesper Sellgren), spel fem mot tre, 4–2 (19.29) Luke Pither (Daniel Ljunggren, Albin Carlson), tom kasse.

Skott: 7-7. Totalt: 23-20.

Utvisningar, Almtuna: 5x2+5+20. Modo: 6x2.

Domare: Anders Sandahl.

Publik: 1827.