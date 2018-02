Brattström höll nollan när Timrå hemmabesegrade Tingsryd

Med två raka segrar i ryggen var det ett Timrå med ett gott självförtroende som gick in till fredagskvällens match mot Tingsryd.

Timrå hade vunnit alla de tre tidigare mötena lagen emellan, och i fredagens match tog man sin fjärde seger för säsongen över smålänningarna. Timrå saknade förstemålvakten Henrik Haukeland som tidigare i veckan åkte med den norska truppen till OS i Pyeongchang. In i norrmannens ställe kom 20-årige Victor Brattström som stod för en riktigt fin insats när han räddade samtliga 26 Tingsrydsskott i 3–0-segern.

Timrå började matchen bäst och skapade en hel del tryck mot duktige Niklas Rubin i Tingsrydskassen. Med lite mer än halva den första perioden spelad fick Timrå chansen i spel fem mot fyra efter att Mats Josten Fröshaug dragit på sig en trippingutvisning.

Hemmalaget behövde inte ens mer än en minut på sig i numerärt överläge innan Rubin fick plocka ut pucken ur nätmaskorna för första gången under kvällen. Erik Karlsson snappade upp pucken vid blålinjen, skrinnade in ett par meter i zonen innan han snyggt pricksköt in ledningsmålet i Rubins klubbhandskkryss. Målet var Karlssons åttonde för säsongen och var också den första periodens enda mål.

I den andra perioden flyttade Tingsryd fram spelet en hel del och satte unge Brattström på prov ett antal gånger, men den 20-årige Timråkeepern skulle hålla tätt även i den andra perioden. Tingsryd fick ett par lägen i powerplay i mittperioden, men Hockeyallsvenskans sämsta lag i numerärt överläge fick inte alls spelet att stämma med en man mer på banan.

Istället var det Timrå som utökade sin ledning och även denna gång var det i spel fem mot fyra. Marcus Hardegård sköt ett skott från blålinjen som Filip Hållander elegant kunde styra in bakom Rubin i Tingsrydskassen och målet innebar att hemmalaget kunde gå in till den sista perioden med en tvåmålsledning.

Alexandre Lavoie släckte allt hopp bortalaget hade kvar inför den tredje perioden när han pricksköt in 3–0 i inledningen av perioden, fint framspelad av Jonathan Dahlén. Målet kom i powerplay och Timrå gjorde mål i tre av de fyra numerära överlägena man hade i matchen, vilket får ses som en starkt bidragande orsak till segern. En annan bidragande orsak var Victor Brattström som stod emot samtliga försök från Tingsryd och kunde hålla sin första nolla i Hockeyallsvenskan.

Segern var Timrås tredje raka och innebär att man fortsätter toppa den Hockeyallsvenska tabellen med 6 poäng ned till tvåan AIK. För Tingsryd innebär förlusten att man tappar viktiga poäng i kampen om en playoffplats.

Matchfakta: Timrå IK – Tingsryds AIF 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (11:33) Erik Karlsson (Hampus Larsson) i spel fem mot fyra

Andra perioden: 2–0 (32:51) Filip Hållander (Marcus Hardegård, Johan Persson) i spel fem mot fyra

Tredje perioden: 3–0 (45:30) Alexandre Lavoie (Jonathan Dahlén, Johan Johnsson) i spel fem mot fyra

Skott: 29–26 (14–5, 8–12, 7–9)

Utvisningar: Timrå 2x2 min, Tingsryd 4x2 min

Domare: Anders Sandahl

Publik: 2408

Rasmus Kågström