Björklöven vann derbyt – men Modoveteranen räddade ett poäng

Ett stekhett derby verkade vara något som ett flertal Umeåbor roade sig med på alla hjärtans-dag. Det var med välfyllda läktare, i synnerhet på hemmastå, som Björklöven och dess supportrar välkomnade Modo Hockey.

Ute på isen var det också het stämning, men det var framförallt en svängig tillställning. Hemmalaget tryckte på bra och Erik Hanses fick slita hårt i målburen emellanåt. Modo Hockey svarade dock med ett par anfall och var nära att hitta nätmaskorna ett par gånger, men den första perioden slutade mållöst.

Det var först i den andra perioden som det skulle smälla. Björklövens Simon Åkerström fick in pucken i mål – men inte genom via den "vanliga vägen" – ett hål i nätet uppenbarades och en videogranskning krävdes. Den visade att pucken smitit in genom hålet och målet dömdes bort.

Ju längre matchen fortskred desto grinigare blev det på isen. Det blev, i stort sett, efter varje avblåsning gruff på isen.

Den griniga stämningen resulterade i flertalet utvisningar. Men när Modo fick chansen i numerärt överläge visade laget upp ett passivt spel. Trots att Björklöven var en man mindre kunde de kontrollera spelet och hade inga problem att rensa bort pucken.

Ett par minuter senare var det istället Björklövens tur att spela powerplay och då blev Modo hårt tillbakapressade. Hemmalaget skapade flera jättelägen – bland annat ett stolpskott som innebar en ny videogranskning – men ångermanlänningarna kunde också håll tätt.

Det var först i slutet av den andra som Mikko Pukka la i väg ett skott från blå, Hanses räddade men tappade pucken och då kunde Marcus Jonsson enkelt lägga in pucken, vilket blev den andra periodens första och enda mål.

Den tredje perioden skulle fortsätta domineras av hemmalaget, mycket på grund av fler onödiga utvisningar av gästerna, men det var inte boxplay som Modo Hockeys största problem under onsdagskvällen – det var det offensiva spelet.

Anfall efter anfall misslyckades och fjorton minuter in i den tredje perioden hade inte ett skott på mål producerats av Modo.

Det blev dock en viss förbättring mot slutet, i synnerhet när Ö-viksklubben fick chansen i powerplay med fyra minuter kvar av matchen.

Men det blev inget mål den gången heller – resultatet av det numerära överläget blev istället en ny utvisning.

Vid det tillfället såg matchen ut att vara avgjord. Men i boxplay, när matchklockan stod på 58:13, kunde Modo-veteranen Oscar Hedman kvittera och skicka matchen till förlängning (!).

Förlängningen dominerades av Modo, men precis som tidigare skulle det komma att bli en målsnål ställning och det var först efter straffar som matchen kunde avgöras.

Då drog Björklövens Jacob Andersson det längsta strået och kunde ge sitt lag extrapoängen.

MATCHFAKTA

IF Björklöven–Modo Hockey 0–0 (0–0, 1–0, 0–1, 0-0)

Andra perioden: 1-0 (34:58) Marcus Johansson (Mikko Pukka, Mattias Granlund) Tredje perioden: 1-1 (58:13) Oscar Hedman (Victor Öhman, Magnus Häggström). Matchavgörande straff: Jakob Andersson.

Skott: 42–32 (14–9, 20–13, 6-5, 1-5)

Utvisningar, IBF: 5x2. Modo: 8x2.

Domare: David Bergman.

Publik: 5028.