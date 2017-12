AIK fick två mål bortdömda mot Modo: "Man får ju hoppas att domarna gjorde rätt"

AIK:s rutinerade förstacenter och lagkapten var givetvis besviken efter förlusten i Fjällräven Center i Örnsköldsvik, men han kunde dock plocka fram en del positiva saker.

– Det är jäkligt konstigt att stå och säga att vi gjorde det okej när vi förlorar med 4–1. Men samtidigt gör vi många saker bra men effektiviteten är inte där i dag.

– Vi gör bara ett mål och då är det svårt att vinna, säger 30-årige Christian Sandberg som är inne på sin 14:e a-lagssäsong i AIK.

Första perioden var ganska avslagen och tråkig. Det hände betydligt mer i övriga perioder.

– Vi steppar upp och gör en riktigt bra andra period och en okej tredje.

Christian Sandberg var på isen när AIK prickade in reduceringen 1–2 efter drygt fem minuter i andra. Han var i sarghörnet och spelade in in till Jesper Frödén som fintade bort Isak Wallin i Modomålet. Wallin skulle i momentet innan blockera pucken men ångrade sig.

– Jag ser att målvakten skickar ut pucken i hörnet och det är två Modobackar som inte har riktigt koll och sedan ser jag Frödén i mitten. Det var ett viktigt mål för oss i matchen.

AIK hade sedan ett par fina möjligheter att kvittera. Och i sista perioden fick AIK två mål bortdömda. Domaren tog till videogranskning. Första situationen för att se om pucken gått över mållinjen och andra för att se om Nils Höglander hade haft klubban för högt när han styrde in pucken.

– Det är hårfint. Man får ju hoppas att domarna var säkra på bedömningarna. De vevade lite repriser på andra situationen men det är svårt att säga.

Modo och AIK stod på lika många poäng inför onsdagens tillställning i Örnsköldsvik. Nu är Modo (sexa) tre poäng före AIK (sjua) med halva serien är kvar. Hockeyallsvenskan är mycket jämn. Det skiljer endast tio poäng mellan ledande Timrå och nian Björklöven.

Modo har två vinster på lika många matcher mot AIK den här säsongen. Modo vann en jämn och tät tillställning med 3–2 på Johanneshov i slutet av oktober.

Har ni svårare mot Modo än mot andra lag?

– Nej, det tycker jag inte. Det som varit vårat dilemma i vinter är att det varit för mycket upp och ner hockey senaste tio, femton omgångarna. Lite varannan match.

Det är många lag i den här serien som blandar och ger mycket i resultaten. Är det en sådan serie där alla slår alla?

– Man vill ju inte spela på det viset. Man vill ju ha en hög lägsta nivå, för då har du chans i matcherna att ta poäng. Vi har mycket att jobba på att höja den nivån, förklarar Christian Sandberg.

– Det är jättejämnt i serien och varje match och varje poäng är väldigt betydelsefull.

AIK har bara två segrar på de sex senaste matcherna.

Missa inte: Hockeypuls byter skepnad – startar ligasatsning på SHL, SDHL och allsvenskan

Hockeynyheter direkt i din mobil: Här är Hockeypuls nya app – ladda ned den i App Store

Hockeynyheter direkt i din mobil: Här är Hockeypuls nya app – ladda ned den i Google Play

Missa inte: Hockeypuls nya sajt – nyheter från SHL, SDHL och allsvenskan

► Gilla Hockeypuls på Facebook

► Följ Hockeypuls på Twitter

► Adam Johansson: "Titta här alla hockeyälskare – nu börjar Hockeypuls nya resa"

► Hockeypuls jättesatsning på SDHL – sänder åtta matcher på 15 dagar: "Häftig hockeyfest"