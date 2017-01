Sollefteå snuvades på vinsten efter straffar: "I dag är det ett rån"

Efter två raka förluster var Sollefteå på isen igen. Denna gång på bortaplan där spelplatsen var T3 Center i Umeå och tabelltrean Teg SK stod för motståndet.

De säger att övning ger färdighet och för Sollefteå Hockey har det hårda slitet gett utdelning. Laget visade under onsdagskvällen upp ett fint och sammansvetsat spel och större delen av den första perioden fick hemmalaget spendera i egen zon. Men för Sollefteås del studsade pucken utanför, ovanför eller rakt i näven på Tegs målvakt.

Likaså i andra perioden, skott efter skott gick utanför. När den andra perioden avslutades hade Sollefteå avlossat 29 stycken skott utan resultat.

– Det är 11-29 i skott efter andra perioden. Det säger väl mycket om matchbilden, vi äger matchen helt. Men det studsar emot oss så fruktansvärt, med alla chanserna vi har är det helt otroligt att pucken inte går in, säger Sollefteås tränare Dick Molin.

Under tredje perioden utspelades samma scenario igen, som slutligen resulterade i en förlängning. Men inte ens då ville pucken gå in och matchen avgjordes slutligen på straffar. Efter fyra straffar var det slutligen Tegs Max Stenman som fick in kvällens första mål.

– I dag lider jag med dem något enormt. Vi gör allting rätt, vi kan inte göra så mycket mer förutom att pucken ska in i mål. Men spelmässigt kan vi inte göra mer.

Hur håller ni motivationen uppe efter en sådan här förlust?

– Det är inte så mycket vi kan göra, vi kan inte lägga oss ner och dö. Vi får fortsätta och jobba och vi ser ju att det ger resultat, vi är bättre. Det gäller bara att få in någon puck, så kommer det förhoppningsvis att vända. Det gäller att gjuta mod i grabbarna, det som ändå är skönt är att vi får med oss en pinne. Men i dag är det ett rån, det är länge sedan vi var så överlägsna i en match men inte får vinna.

Åker ni hem och övar på avslut nu?

– Det har vi gjort. Förra matchen var likadan, då leder vi med 22-6 i skott efter två perioder. Vi har svårt att göra mål och om jag säger så här: Det är ingen hemlighet att vi övar på avslut. Men klart att vi ska göra det ännu mer, säger Dick Molin.

Hockeyettan Norra Vår

Teg SK - Sollefteå HK 1-0 (0-0,0-0,0-0,0-0, 1-0)

T: Max Stenman

Skott: 27-37

Utvisningar:

T: 7x 2 min

S: 3 x 2 min