Örnsköldsvik Hockey kilar sig fast i toppen – Sollefteå sjunker djupare ner i botten

Tabelljumbon Sollefteå gästade under onsdagskvällen Skyttishallen för att ta sig an tabellettan Örnsköldsvik Hockey för en match som går under kategorin derby.

Senast de bägge lagen mötte varandra tog Sollefteå ledningen, men resultatet skulle slutligen bli 6-1 till Örnsköldsvik. Den här gången fick däremot inte tabelljumbon ta taktpinnen. När drygt halva första perioden hade gått fick Sebastian Magnusson in pucken bakom ryggen på Anton Johansson och det dröjde inte länge innan han kunde sätta ditt ytterligare ett mål.

Den andra perioden fortsatte på samma sätt – Sollefteå jagade kvittering, men likt många andra matcher studsade pucken antingen ovanför, utanför eller i handsken på Johan Kallio. Slutligen kunde Fredrik Hellgren hitta nätmaskorna– men det målet skulle oavsett inte komma att betyda något i slutändan.

Ju längre matchen fortskred, desto mer frustration syntes på isen. Örnsköldsviks Oscar Johansson drog på sig ett matchstraff som gav gästerna powerplay i sju minuter. Men det hjälpte inte Sollefteå – för då utökade hemmalaget sin ledning med ytterligare ett mål.

I slutet av tredje perioden var Sollefteås Gabriel Ekers också högst delaktig i ett slagsmål och även han fick lämna isen.

När matchen avslutades stod det, precis som i förra mötet, 6-1 på resultattavlan – men 34-33 i skott. Örnsköldsvik studsade därmed tillbaka från den senaste förlusten, medan Sollefteå föll ner efter den senaste vinsten.

Hockeyettan Norra Vår

Örnsköldsvik HF – Sollefteå HK 6-1 (2-0,2-1, 2-0)

Ö: Sebastian Magnusson 2, Petter Segersten 2, Fabian Norberg, Måns Löfroth,

S: Fredrik Hellgren

Skott: 34-33

Utvisningar:

Ö: 1x 20 min

1 x 5 min

6 x 2 min

S: 1 x 10 min

7 x 2 min