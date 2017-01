ÖHF utökar sin ledning – Sollefteå kvar i botten: "Det är som att dra ur badkarsproppen"

Ett ångermanländskt derby ägde under onsdagskvällen rum i Niphallen. Tabelljumbon Sollefteå Hockey, som hittills inte lyckats vinna en match under det nya året, välkomnade tabellettan Örnsköldsvik, som å andra sidan vunnit samtliga matcher under 2017.

Och man kan väl säga att man inledningsvis förstod vilket lag som låg i toppen och botten . Örnsköldsvik Hockeys första skott kom efter 18 sekunder. En minut senare drog Sollefteå på sig matchens första utvisning och spelet kom att placera sig i Sollefteås zon.

– Vi börjar ganska bra de första fem minuterna, sen tycker jag att vi går ner oss och då tar de nästan över, säger Örnsköldsvik Hockeys lagkapten Johan Nilsson.

Efter två minuter boxplay var det istället ombytta roller – Sollefteå pressade tillbaka gästerna och John Hammarstrand hittade slutligen nätmaskorna och Sollefteå hade tagit ledningen.

– Vi börjar lite nervöst, första fem minuterna är vi inte bra. Men sen spelar vi upp oss och gör en riktigt bra första period, säger Sollefteåtränaren Dick Molin.

Men den ledningen skulle inte Sollefteå få behålla. För efter pausvilan var det inte lika glada miner i Sollefteålägret, desto bättre stämning var det i båset bredvid. 54 sekunder in i andra perioden hade Örnsköldsvik Hockey kvitterat och efter ytterligare en minut kom Örnsköldsviks andra mål.

– En lika bra första period, en lika dålig andra period gör vi. De får in en riktig skitpuck och där vi är nu så är det som att dra ur badkarsproppen. Energin försvinner bort, den styrkan vi byggt upp under första perioden blir som bortblåst. Vi är så tilltygade att all energi försvinner ut, säger Molin.

Och efter det behöll Örnsköldsvik matchen i sitt grepp. 1-2 blev slutligen en 1-6 seger. Örnsköldsvik fick därmed vända hem med fullpott medan det å andra sidan fortfarande ekar tomt i Sollefteås vinstprotokoll.

– Övik är i särklass det bästa laget som vi möter i den här serien, de bör ju ha varit i Allettan. Så vi möter ett mycket bra lag och då gäller det att vara ännu mer in i köttet på dem och vara obekväm, säger Dick Molin.

I Örnsköldsvikslägret var det däremot gladare miner efter avslutad match. Men helt nöjd över kvällens prestation, det är de inte.

– Vi vann ju, så det är klart att jag är nöjd. I andra får vi lite utdelning, men det är ingen bra period. Den tredje är vår bästa period, men i sin helhet är det ingen toppmatch vi gör. Vi vinner ändå ganska solklart så vi får vara nöjda med det, säger Johan Nilsson.

Hockeyettan Norra Vår

Sollefteå Hockey - Örnsköldsvik Hockey 1-6 (1-0, 0-3, 0-3)

S: John Hammarstrand

Ö: Johan Nilsson 2, Olov Håkansson, Anton Byström, Petter Segersten, Oscar Possler

Skott: 16-31

Utvisningar:

S: 7 x 2 min

Ö: 3 x 2 min