ÖHF:s lösning klar – Gradin och Skröder kliver in i båset: "Vet om förutsättningarna"

Med "oförutsett" menas att Henrik Gradin är fri att lämna klubben om han skulle bli erbjuden ett heltidskontrakt i någon annan förening.

– De senaste åren har jag varit heltidsanställd och haft min inkomst från ishockeyn. ÖHF kunde inte erbjuda mig ett heltidskontrakt och det har jag full förståelse för, och därför är vi överens om den här lösningen.

– Jag vill inte framstå som en "bad guy" bara för att jag håller en dörr öppen, men så är det.

ÖHF:s sportchef Patrick Edlund har heller inga problem med den här lösningen, att det finns en risk att man tappar Gradin under säsongen.

– Nej, inte alls. Så är den här branschen, spelare flyttar och då kan tränare byta klubbar också. Men just nu är det här perfekt för oss, säger Edlund.

Det har varit en turbulent höst för Ö-vik Hockey som började i moll men slutar i dur. Laget med målsättningen att nå Allettan fick en trög start på seriespelet och slut valde nye tränaren Tomas Grundström att hoppa av, samme Grundström som i augusti ersatt dåvarande huvudtränaren Thomas Högström.

Sedan dess har Henrik Gradin, som kallades in som resurs, lett laget och under de elva matcherna har tagit tio vinster och spelat en oavgjord. ÖHF har också under den perioden släppt in 13 mål på elva matcher, att jämföras med inledningen då laget släppte in 27 mål på åtta matcher och var långt från spel i Allettan.

– Jag har gjort det här på helt ideell basis och för min kärlek till hockeyn. Och sedan vill jag rikta ett stort tack till Sundsvall Hockey, min förre arbetsgivare, eftersom de inte tyckte det var något problem med den här lösningen, säger Henrik Gradin och tillägger:

– Jag måste också säga att spelarna har ställt upp otroligt bra under den här tuffa tiden och gjort ett fantastiskt jobb.

Örnsköldsvik Hockey är alltså klart för spel i Allettan trots att en omgång återstår. Nu drar den serien i gång 27 december och då kliver även Modo-ikonen Per-Åge Skröder in i båset.

– Per-Åge går in i tränarteamet tillsammans med "Hinken" i julveckan. Det här är en kanonlösning för oss, säger Patrick Edlund.

