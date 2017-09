Terrorhot mot Stockholm – Säpo: ”Vi arbetar med att samla in underrättelser”

Enligt uppgifter till tidningen ska Säpo, Stockholmspolisen och Nationella operativa avdelningen ha gått upp i stabsläge.

– Det har spridits ett meddelande med hot om ett attentat som vi arbetar med att samla in underrättelser om, säger Sofia Hellqvist på Säpos pressjour, till Aftonbladet.

Enligt källor till tidningen ska hotet vara riktat mot de centrala delarna av Stockholm. Säpos pressjour bekräftar för Aftonbladet att myndigheten har kännedom om ett hot.

– Det vi kan säga är att det har spridits ett meddelande med hot om ett terrorattentat som vi i nuläget arbetar med att samla in underrättelser om tillsammans med Polismyndigheten, säger Sofia Hellqvist, till Aftonbladet.

Exakt vad hotet handlar om vill hon inte säga.

– Jag kan inte gå in på några detaljer eftersom det rör vårt operativa arbete. Men det jag kan säga är att vi har ett väldigt omfattande underrättelseflöde. Vi får in över 6 000 underrättelser varje månad, och det kommer kontinuerligt in allvarliga hot som vi arbetar med att förhindra och avvärja, säger Hellqvist till tidningen.

Till DN säger Hellqvist att det inte är aktuellt med någon förhöjning av säkerhetsnivån.

– Terrorhotsnivån ligger kvar på en trea och har gjort det sedan en längre tid. Om det skulle vara aktuellt med en höjning så meddelar vi detta, säger Hellqvist till DN.