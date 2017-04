Stopp i tågtrafiken efter olycka – person ska ha blivit påkörd

Strax efter klockan 16.00 på onsdagseftermiddagen gick Trafikverket ut med information rörande tågtrafiken.

De meddelar att det är stopp i tågtrafiken i Häggvik norr om Stockholm efter en olyckshändelse.

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om en person som blivit påkörd av ett tåg och räddningstjänsten är på plats.

– Det är en person som blivit påkörd. Jag vet inte om personen lever. Det hände i Häggvik, men jag vet inte om det var vid stationen eller däromkring, säger Trafikverkets presskontakt Katarina Wolfram till Aftonbladet.

Det påverkar tågtrafiken Stockholm C - Uppsala och vidare mot Falun/Mora samt Gävle/Sundsvall och omvänt, SL pendeltåg Uppsala-Stockholm C /Märsta-Södertälje C och omvänt samt Arlanda express tåg till och från Arlanda.

Preleminär prognos för när tågtrafiken kan återupptas är 18:00

Texten uppdateras

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android