Polisen: Tre dödsoffer för terrordådet har identifierats

På fredagen vid 15-tiden körde en lastbil in på Drottninggatan där lastbilen körde in i en folkmassa och kraschade sedan in i varuhuset Åhléns. Sammanlagt avled fyra personer. Under söndagsmorgonen bekräftade polisen för SVT att tre döda har identifierats.

En man greps under fredagen och anhölls senare, misstänkt för terrorbrott genom mord. Mannen är 39 år och kommer ursprungligen från Uzbekistan.

– Ju längre utredningen har gått har misstankarna stärkts. Det finns inget som säger att vi har fel person, snarare tvärtom, berättade rikspolischefen Dan Eliasson under en presskonferens på lördagen.

Det har nu gått två dagar efter det hemska som utspelade sig på Drottninggatan. Stockholm kommer försöka ta sina första steg mot ett normalt tillstånd. Avspärrningarna runt Åhléns och Drottninggatan har hävts. Tanken är nu att det under söndagen ska hållas en opolitisk ordnas en kärleksmanifestation på Sergels torg.

– Vi vill visa oss själva, Sverige och omvärlden att vi aldrig låter hat förblinda oss och att vi kommer kämpa för det samhälle vi skapat, som bygger på öppenhet, tolerans och omtanke. Vi ska ut på gatorna igen och ta tillbaka vår stad säger manifestationens arrangör Damon Rasti till Dagens Nyheter.

Hittills har över 25 000 människor anmält sitt intresse på Facebook.

Stockholms stad har nu börjat flytta på blommorna omkring attentatplatsen.

– Staketet höll faktiskt på att välta i går och vi flyttar blommorna till Sergelstrappan vid Kulturhuset och de som vill kan lägga blommor där i dag, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör till TT.

Samtidigt hyllas poliser och räddningspersonal för sina insatser. Bland annat står en polisbil i centrala Stockholm täckt av blommor. Sveriges konung var inte sen med att prisa dem som deltagit i insatsen. Kungens tal kan du se nedan.

Samtidigt har justitieministern Morgan Johansson öppnat för att skärpa terrorlagstiftningen.

– Jag vill gärna titta på det norska exemplet. De har i en del fall gått längre i lagstiftningen än vi gjort. Det handlar bland annat om detta med deltagandebrottet, säger Morgan Johansson till Aftonbladet.

