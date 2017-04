Misstänkte mannen anhållen i natt för terrorbrott – polisen: ”Är troligtvis chauffören”

Vice chefsåklagare Hans Ihrman anhöll personen på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott genom mord. Det är den högre misstankegraden. Mannen anhölls vid tvåtiden och senast på tisdag den 11 april ska åklagaren fatta beslut om personen ska häktas eller inte.

En begäran om offentlig försvarare kommer att lämnas in till jourdomare på lördagsförmiddagen, meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Utseendet på den misstänkte sägs stämma överens med den bild som polisen släppte tidigare under fredagen.

Mannen som greps är troligtvis samme man som körde lastbilen, uppger polisens presstalesperson Lars Byström för Ekot.

– Som jag förstår det är personen anhållen för gärningsmannaskap, så det är troligtvis chauffören, säger Lars Byström.

Ytterligare en man uppges ha gripits sent på fredagskvällen i Hjulsta, nordväst om centrala Stockholm. Mannen greps under lugna former och ska ha koppling till den man som greps i Märsta, enligt SVT Nyheter. Polisen har inte bekräftat uppgifterna eller kommenterat hans eventuella inblandning i händelsen.