De får Nobelpriset i kemi – har revolutionerat biokemin

De tilldelas priset för ”för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning” står det i motiveringen. Kungliga vetenskapsakademien skriver vidare att metoden har tagit biokemin in i en ny era.

Metoden är bland annat viktig för läkemedelsutveckling.

"Nu kan forskare frysa biomolekyler mitt i deras rörelser och visualisera förlopp som man tidigare aldrig har sett, vilket är avgörande för såväl den grundläggande förståelsen av livets kemi som läkemedelsutveckling", skriver Kungliga vetenskapsakademien.

Pristagarna:

Jacques Dubochet, född 1942 (75 år) i Aigle, Schweiz. Fil.dr 1973 vidUniversité de Genève och Universität Basel, Schweiz. Honorary Professorof Biophysics vid Université de Lausanne, Schweiz.

Joachim Frank, född 1940 (77 år) i Siegen, Tyskland. Fil.dr 1970 vidTechnische Universität München, Tyskland. Professor of Biochemistry andMolecular Biophysics and of Biological Sciences vid Columbia University,New York, USA.

Richard Henderson, född 1945 (72 år) i Edinburgh, Skottland. Fil.dr 1969vid Cambridge University, Storbritannien. Programme Leader vid MRCLaboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien.

