Mårten Andersson har avlidit – var en av Hälsinglands mest kända konstnärer

Anhöriga bekräftar att Mårten Andersson avled under torsdagen. Han föddes 1934 i Freluga utanför Bollnäs och kom att bli en av Hälsinglands mest kända konstnärer.

Han brukar ofta nämnas i samma sammanhang som Lennart Jirlow, Bert Håge Häverö, Mona Huss Wallin och andra liknande från de generationer som var mest aktiva under 1950-1980-talen. Många av Mårten Anderssons konstverk har också sålts för stora summor vid de stora auktionshusen, som exempelvis Bukowskis.

Mårten Andersson har under årens lopp arbetat med såväl måleri, tavlor och utsmyckning, samt grafik, litografi och serigrafi. Hans konst är starkt förankrad i Hälsingland, både motiviskt i folkkonsttraditionen och genom att han geografiskt är bunden till landskapet.

Han har under vintrarna varit bosatt i Stockholm, men under somrarna har han oftast återvänt till Bollnäs och Freluga. 2015 kom en bok om hans grafik, Grafik, Mårten A. Mårten Andersson har också under årens lopp fått många utmärkelser och så sent som 2015 fick han även bege sig till Stockholms slott för att ta emot Prins Eugen-medaljen ur konungens egen hand.

